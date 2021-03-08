Kadınsız bir dünya hayal edebiliyor musun? Peki bizim için ne kadar fedakarlıklar yaptıklarının farkında mısın? Üstelik bunun karşılığında bekledikleri

tek şey var sevgi ve güven. Onlar olmadan hayat yok. Kadın yoksa gelecek yok. Kadın yoksa, sen de yoksun. 8 Mart dünyada 1977 yılından bu yana kadınlar günü olarak kutlanıyor, Türkiye'de ise 1921'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Ünlü sanatçılar Posta.com.tr'ye özel kadınlar günü mesajları paylaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...

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