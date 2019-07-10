Kadın yolcu kendisini ikaz eden otobüs sürücüsüne saldırdı

Kadın yolcu kendisini ikaz eden otobüs sürücüsüne saldırdı Çin'de bir belediye otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs sürücüsü, inmek isteyen kadını, durağı beklemesi konusunda ikaz etti. Sinirlenen kadın otobüs sürücüsüne saldırdı