Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, kadınlara yapılan şiddeti protesto etmek için Ulu Camii'nin avlusunu seçti.

Karınca kostümü ile vatandaşların arasında gezen protestocu, açtığı pankartları da yoldan geçenlerin ellerine tutuşturdu.

Kimileri bu protestoya destek verirken kimileri de yaptığının toplumu rencide ettiğini iddia ederek tiyatrocuya saldırdı.

Basın açıklaması esnasında neye uğradığını şaşıran Bahtiyar Keskin ile bir vatandaş arasında kısa bir arbede yaşandı.

İzninin olduğunu belirten karınca kostümlü tiyatrocuya çevredekiler de destek verince tepki gösteren vatandaş olay yerinden uzaklaştı.

İHA