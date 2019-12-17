Kadına şiddetin önlenmesi için seferberlik kararı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için 25 Kasım 2019'da 75 maddelik "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ortak imzasıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, eylem planında verilen görev ve sorumlulukların seferberlik ruhu içinde gecikmeksizin yerine getirilmesi, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un uygulamasında etkinlik ve koordinasyonun artırılması, yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla söz konusu Bakanlıkların çalışmalarına başladığı belirtildi.

Bu çalışma ve seferberliğin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının görev ve sorumluğunda olan konu ve alanlarda mevzuatın etkin uygulanması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalık artırma ve bilinç yükseltme hedeflerine yönelik 15 ayrı eylem başlığı altında tanımlanan görevlerin gecikmeksizin uygulanması ve uygulamalardaki etkinliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalardan bahsedildi.

Eş zamanlı toplantılar yapılacak

Yapılan açıklamada, "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusuna ilişkin 600 mülki idare amirimize ulaşacak 5 günlük eğitim çalışması planlanmış, 137 mülki idare amirimizin bahse konu eğitimleri bugüne kadar tamamlanmıştır. 11 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da Bakanımızın başkanlığında tüm kadın mülki idare amirlerimizin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 11 Aralık 2019 tarihinde 15 ilden kadına şiddet konusunda görev ve sorumluluk üstlenmiş 55 kolluk personelimizin katılımıyla Ankara'da 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Çalıştayı' düzenlenmiştir. 12 Aralık 2019 tarihinde tüm il emniyet müdürlerimizin katılımıyla 'Genişletilmiş Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirilmiştir. 16 Aralık 2019 tarihinde asayiş şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlerinin katılıyla genişletilmiş 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapılmıştır. Tüm illerimizde görevli il jandarma komutanları, asayiş şube müdürleri, ilçe jandarma komutanları ve karakol komutanlarına aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önem arz eden hususlara ilişkin bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımızda aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda aktif görev alan 26 bin 74 kolluk personelimize hizmet içi eğitim verilmiştir" denildi.

İHA