25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele mesajları ve sözleri şiddete karşı duruşunuzu belli edebilir, bugünün anlam ve önemini bir kere daha vurgulayabilirsiniz. Şiddetin her türlüsü gibi kadına yönelik şiddete dur demek isteyenler, kadınların korkulu rüyası olan şiddetin her türlüsüne karşı tepkisini göstermek isteyenler için 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü mesajları ve sözlerini bir araya getirdik…

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yaşam hakları elinden alınmış tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur.

Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle yapılacak etkinliklerin, bu sağlıksız gidişatı engellemesini, bilinç, sağduyu ve itidal oluşumuna katkı sunmasını gönülden diliyorum. Unutulmamalıdır ki, ailenin sağlık ve mutluluğu, toplumun huzur ve güveni ancak kadınlarımızın saygı, sevgi ve adalet görmesiyle mümkündür.

Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına şiddetin bitmesini diliyor ve "Kadına şiddet, kadınların kaderi olmasın diyor” tüm kadınlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

"Kadına yönelik şiddetin bahanesi olmaz. Kadına Şiddet Suçtur. Şiddete uğrayan kadınlar asla yalnız değildir, şiddet onların kaderi değildir."

Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

Kadınlara kalkan eller kırılsın...!

1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim.

Ailedeki şiddet insanları öldürür.

Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum

Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, "Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir". Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım'ı çıkarabilme ümidiyle…"Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle, saygıyla anıyoruz.

Kadına Şiddete HAYIR.!

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

Fiziksel, psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında, Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

Tüm kadınlarımıza şiddetten uzak, mutlu oldukları bir hayat diliyorum.

İnsanlık, kadının her şeyden önce bir insan olduğunun unutulmamasıdır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kocaman bir “Biz” olalım.

Bütün Kadınlarımızın 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kutlu olsun

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü bu gidişe dur demenin ilk adımıdır. ‘Bir kişi daha eksilmemek’ adına.. Bugünü destekle...

Unutma! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir.

Önce sizi sevdiklerini söylerler sizsiz yaşayamayacaklarını sonra sizi öldürürler sizi yaşatmazlar sessiz kalma sevgi hayat verir hayat almaz.

Kadına Şiddete Hayır… Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatıdır…

Dişisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur..

Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Önce zihinlerdeki kadını özgürleştirmemiz gerekiyor!

Kadına şiddete hayır demek zorunda bırakılmayacağımız bir hayat diliyorum.

Kadına şiddet toplumsal bir HASTALIKTIR!

Kadına şiddete hayır! Onun bedeni zaten ürkek, ne dedin erkek, neremiz erkek? O bedeni terk et!



