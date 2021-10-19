Tadına doyamayacağınız kadınbudu köfte tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, kadınbudu köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kadınbudu köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

Kadınbudu köfte malzemeler

Kadınbudu için:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

½ su bardağı haşlanmış pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı kimyon

½ su bardağı un

Köfteleri kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta (çırpılmış)

KADINBUDU KÖFTE YAPILIŞI

1/2 su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Çok yumuşamamasına dikkat edin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin. Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Geniş bir kasede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun. Yoğurduktan sonra üzerine streç çekip 30 dakika buzdolabında bekletin. Bekleyen harçtan yumurtadan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin. Şekil verilmiş köfteleri önce galeta ununa, sonra yumurtaya batırıp kızgın yağda kızartın.



