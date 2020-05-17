Tadını çok seveceğiniz kadınbudu köfte tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için kadınbudu köfte tarifi arıyor ya da kadınbudu köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kadınbudu köfte tarifi

Kadın budu köfte malzemeleri

600 gram köftelik kıyma (az yağlı)

1 soğan

1 yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Panelemek için

Yarım çay bardağı galeta unu

Yarım çay bardağı buğday unu

1 yumurta

Kızartmak için

2 - 3 su bardağı ayçiçeği yağı

Kadın budu köfte yapılışı

Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin. Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin. Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayıp ayçiçeği yağında kızartın.

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