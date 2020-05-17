Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır?
Trakya yöresinin enfes lezzetlerinden kadınbudu tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kadınbudu köfte tarifi arıyor ya da kadınbudu köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
17 Mayıs 2020, Pazar 02:22 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz kadınbudu köfte tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için kadınbudu köfte tarifi arıyor ya da kadınbudu köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Kadınbudu köfte tarifi
Kadın budu köfte malzemeleri
- 600 gram köftelik kıyma (az yağlı)
- 1 soğan
- 1 yumurta
- 1 kahve fincanı pirinç
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Panelemek için
- Yarım çay bardağı galeta unu
- Yarım çay bardağı buğday unu
- 1 yumurta
Kızartmak için
- 2 - 3 su bardağı ayçiçeği yağı
Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin. Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin. Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayıp ayçiçeği yağında kızartın.
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