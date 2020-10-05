Kadının güçlenmesine Axa’dan destek

AXA Sigorta kadınların yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarını destekleyen kurumlar için bir rehber niteliği taşıyan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak; hali hazırda pek çok girişimle odaklandığı ‘şirket çalışanları arasında toplumsal cinsiyet eşitliği’ni bu prensipler ışığında desteklemeyi taahhüt etti. Bu imza ile AXA Grubu’nun 2018 yılında imzalayarak tüm çalışmalarına entegre ettiği ve zaten halihazırda ülkemizde de yürürlükte olan bu prensiplerin; AXA Sigorta tarafından da resmileştirilmesi sağlandı. Şirket ayrıca, diğer tüm şirketleri de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemeye ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin 7 adımını taahhüt etmeye davet ettiğini duyurdu.

Çalışanlarımızın yüzde 52.2’si kadın

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “AXA Sigorta olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından hazırlanan; Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzalayan şirketlerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği hali hazırda şirketimizin sahiplendiği en önemli değerlerden biri. Çalışanlarımızın yüzde 52.2’si kadın. İş hayatında kadınlara eşit hakları destekleyen bir şirket olmaktan çok mutluyuz. İşyerinde kadınların sesi, yalnızca sosyal eşitliğe değil, aynı zamanda ekonomik güce de katkıda bulunan güçlü bir sestir. Bizler kadınlara işyerinde eşit haklar sağlamaya kararlıyız ve ayrıca kadın liderliğindeki işletmeleri Kadın Girişimci Sigortası ürünü ve hizmetlerimizle destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.