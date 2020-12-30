Kadınlar 20 sene sonra kendi başlarına hamile kalabilecek

Avustralya'da özel bir hastanede araştırmalarına devam eden Dr. David Molloy, önümüzdeki 20 yıl içerisinde, erkeklerin müdahil olmayacağı doğurganlık teknolojileri geliştirileceğini ve kadınların kendi başlarına da hamile kalabileceklerini iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de iki anne ile ve herhangi bir erkek olmadan doğum yapan fareyi anımsatan Dr. Molloy, aynı gelişmenin insanlar için de yaşanmaması için bir sebep görmediğini belirtti. Avustralya'da etik komitenin ve mevcut sınırlamaların insanlar üzerinde bu tür araştırmalar ve deneyler yapılmasına izin vermediğini hatırlatan Molloy, önümüzdeki dönemde bu durumun değişeceği inancında.

Fareler üzerinde gerçekleşen deneylerin insanlarda da başarılı olması durumunda, düşük sperm kalitesine sahip heteroseksüel çiftlerin ve kadın çiftlerin de bebek sahibi olabileceğini belirten Molloy, bu sürecin en geç 20 yıl içerisinde sonlanacağına dair inancını paylaştı.





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