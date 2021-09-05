Kadınlar başkaldırdı! Taliban şaşkına döndü…

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından halkta büyük bir endişe ve korku hâkimken, bir grup kadın Taliban’a başkaldırdı. Herat’tan sonra Kabil’de toplanan 50 cesur Afgan kadın, pankartlar açıp sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü. Saçlarının yarısını dışarda bırakan eşarplar takan, boyunlarına mor şallar bağlayan makyajlı, güneş gözlüklü Afgan kadınlar, ellerinde ise güller taşıdı. Önleri demir bariyerlerle kesilen kadınlara, Taliban’ın ağır silahlı özel birliği ‘Bedri 313’ güçleri müdahale etti. Kendilerine silah doğrultulan kadınlar, “Korkmuyoruz” diyerek karşı koydu.

TALİBAN ÖNCE ŞAŞIRDI

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; Protestocu kadınlar, Pul Mahmuthan Meydanı’nda toplandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın önündeki yoldan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru yürüyüşe geçen kadınlar, Taliban’ın eli silahlı adamlarının şaşkın bakışları altında pankart açıp sloganlar attı.

‘ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ İSTİYORUZ’

“Taliban Taliban, hükümet kadınsız olmaz, kadın olmazsa sizi tanımıyoruz”, “Kadınlara laf söyleyemezsiniz, hukuk okuduk, tıp okuduk, iktisat okuduk. Bizi evde tutamazsınız. Özgürlüğümüzü, haklarımızı, işimizi istiyoruz”, “Tek cinsiyetçi, kadınsız hükümet olmaz”, “Ölene kadar teslim olmayacağız”, “Kararlıyız, haklarımızı alacağız”, “Kadın hakları olmadan meşruiyetiniz olmaz Taliban” sloganları atan kadınlar, yaklaşık bir kilometre yürüdü.

GÖZYAŞARTICI GAZ VE KIRBAÇ

Yola demir bariyer koyan Taliban, kadınlardan yürüyüşünü sonlandırmasını istedi. Saray önüne çelenk bırakmak istediklerini söyleyen kadınların yürüyüşe devam etmek istemesi üzerine ise önleri demir bariyerle kapatıldı. Kadınlarla Taliban askeri yetkilileri arasında tartışmalar devam ederken, Taliban’ın ağır silahlı özel birliği ‘Bedri 313’ ekipleri geldi. Bedri 313 ekipleri, kadınlara silah doğrulttu, gözyaşartıcı gaz bombası attı, ardından bazı kadınlara kırbaçlarla vurmaya başladı. Etrafta toplanan herkese de şiddet uygulayan Taliban, kadınları takip eden uluslararası medya mensubu gazetecilere de müdahale edip kısa süreliğine gözaltında tuttu. Kendilerine ağır silahların namluları çevrilen kadınlar, “Korkmuyoruz” diyerek haykırdı. Müdahalenin ardında kadınlar, Saray’a çelenk bırakamadan dağıldı.

‘BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Taliban’a başkaldıran 50 cesur Afgan kadının temsilcileriyle konuştuk. Remziye Abdulhey, “Haklarımızı korumak için Taliban’ın karşısına dikildik. Haklarımızı istiyoruz, haklarımız verilene kadar mücadelemiz devam edecek” dedi. Feride Suleymani de “Kadın haklarıyla ilgilenen şubede çalışıyordum. Taliban’ın gelmesiyle sıkıntılar başladı. Taliban açıkladı, ‘Hükümetimizde kadın yer almayacak’ diye. Hükümette bile kadına yer vermezken, haklarımızı nasıl verecek? Haklarımızı alana kadar devam edeceğiz. Taliban, bu yaptığımızı sevmiyor, ama sesimizi duyurmak istiyoruz. Uluslararası camia sesimizi duysun. Herkes bilsin ki, kadınlar boyun eğmeyecek, karşılarına dikilecek, savaşımızı vereceğiz” ifadelerini kullandı.