Birçok kadın doğum yaptıktan sonra bile karnında bebek tekmelerine benzer hareketliklikler hissediyor. Bu hayalet bebek tekmeleri yıllarca sürebiliyor ve bazı durumlarda hamileliğin sona ermesinden yıllar sonra bile hissedilebiliyor. Bu durumu açıklayan Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden Disha Sasan ve ekibi.

Fantom bebek tekmelerini 8 yıl hisseden de var 28 yıl yaşayan da

Newscientist'in haberine göre Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden Disha Sasan ve ekibi, hamilelik yaşayan 197 Avustralyalı kadına bu duyguları yaşayıp yaşamadıklarını sordukları çevrimiçi bir anket düzenledi. Ekip, kadınların yüzde 40'ının hamileliklerinden sonra hayalet fetal vuruşlar yaşadığını ve deneyimin doğumdan sonra ortalama 6 ila 8 yıl devam ettiğini buldu. Bir kadın ise 28 yıl bu durumu yaşamıştı. Tekmeleme yaşayan kadınların neredeyse yüzde 20'si, hayalet bebek tekmelerini günlük olarak hissettiğini ve yüzde 40'ının da haftada bir defadan fazla hissettiğini söyledi.

Hayalet bebek tekmelerini nostaljik buluyorlar

Araştırmaya katılan birçok kadın hayalet fetal vuruşları nostaljik bulduğunu, rahat hissettirdiğini ve duygusal olarak olumlu bulduklarını ifade etti. Bununla birlikte, özellikle travmatik doğumlar, düşükler, düşükler veya ölü doğumlar yaşayanlar ise Üzgün ve kendilerinden rahatsız olduklarını söyledi. Araştırmada bu duyumların, savunmasız bir zamanda bir annenin ruh sağlığı için olumsuz etkilere neden olabileceği belirtiliyor.

Hayalet tekmelerin neden oluştuğu bilinmiyor

Fantom bebek tekmeleri olarak da adlandırılan hayalet tekmelerin neden oluştuğu bilinmiyor. Yale Tıp Fakültesi'nden Philip Corlett, bu durumun beynimizin vücudumuzu nasıl algıladığına bağlı olarak değişebileceğini söylüyor. Corlett, "Hamilelikten sonra, bir kadının beyni hala bu hislerin oluşmasını bekliyor ve vücutta bazı değişikliklere neden oluyor. Beklentilerin algıdaki rolünü görüyoruz." diyor.