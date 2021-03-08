Türkiye Kadınlar günü mesajları: Bizi bağışlasınlar

Kadınlar günü mesajları: Bizi bağışlasınlar

Türkiye

Kadınlar günü mesajları: Bizi bağışlasınlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Kadınlar Günü için mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajına "Kadınlar bizi bağışlasın" ifadeleriyle başladı.

08 Mart 2021, Pazartesi 09:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Kadınlar Günü için mesaj paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:

Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Kadınlar Günü mesajı:

Tüm kadınların insan olarak onurlu ve hakkaniyetli muamele gördüğü bir dünya temennisiyle 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hukuki ve toplumsal her alanda var gücümüzle çalışacağız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajı:

Hayatı birlikte paylaştığımız, dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle, geleceğimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında, "Kadın demek hayat demek, aşk demek. Kadın demek emek ve umut demek. Onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İzmit'ten 40 ülkeye gidecek
Hakan Çelik
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Şirin Sever
Lütfen indirmeyin!
Şirin Sever
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hayatını kaybettiği olay 'yapılacaklar listesi'nden çıktı