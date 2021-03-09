Kadınlar Günü kutlamalarına oğullarımızı da dahil etmeli ve bazı düşünceleri onların hayatına sokmalıyız. Dün ilk üç düşünceden bahsetmiştim. Bugün kalan dördüne bakalım:

“HAYIR EVLADIM, EV IŞLERI YAPMAK KADINA ÖZGÜ BIR YETENEK DEĞILDIR, HAYATTA KALMA BECERISIDIR”

Bırakın yemekte, temizlikte yardım etsin. Vallahi geline yardım filan değil bu, ileride üniversitede yurtta kalırsa veya tek başına yaşarsa oğlunuz çok zorlanır. Ona yemek pişirmeyi, bulaşık yıkamayı öğretmek oğlunuzu hayata güçlü hazırlamaktır.

“SANA DOĞRU GELEN NE ISE ONU YAP, ASLA BIRILERIYLE ARKADAŞSIN DIYE ONLARIN YANLIŞINA ORTAK OLMA”

Bu onu korkak yapmaz, aksine kendi doğru bildiğini yapmak çok cesaret gerektirir.

“HAYIR, HAYIR DEMEKTIR OĞLUM"

Kızların hayır’larına saygılı ol!

“ASLA FIZIKSEL GÜÇ ILE DERDINI ANLATMA. SEN GORIL DEĞILSIN YAVRUM!”

Ne kıza ne erkeğe vurarak duygu anlatılmaz.