Kadınlar Günümüzü kutlarken oğullarımıza da söylememiz gerekenler!

Kadınların hayatın her alanındaki katkısı arttığından beri 08 Mart’ta Kadınlar Gününü kutluyoruz. Bu aslında daha iyi toplumlar için kadının gösterdiği cesaretin alkışlanması. Bence bu kutlamaya oğullarımızı da katmalı ve bu cümleleri onların hayatına sokmalıyız.

1“BRAVO! DUYGULARINI GÖSTERMEK ÇOK NORMAL OĞLUM”:

İnsanların hepsine eşit oranda göz, kalp ve duygu verildi. Peki ağlamak neden sadece bu insanların belirli bir kısmına yani kızlara yakıştırıldı? Erkeklerinin duygularını neden başka türlü ifade edilmesi bekleniyor? Gelin biz öyle yapmayalım ve asla oğullarımıza “kız gibi ağlama!” demeyelim.

2“EVET EVLADIM, BIZ KADINLAR HER ŞEYI BAŞARABILIRIZ. HAMDOLSUN HER ŞEYIMIZ TAM, AYNI ERKEKLER GIBI”:

Kadınlar zayıf değildir, çalışırlarsa her şeyi başarabilirler. Bu düşüncenin küçüklükten oğlanlara aşılanması ileride sağlıklı ikili ilişkiler için faydalı.

3“KADINLARA SAYGILI OLMAK SENI MÜTHIŞ COOL YAPAR ÇOCUĞUM”:

Şimdiden size kapı açmayı, poşetlere yardım etmeyi öğretin. Ayrıca arada çiçek getirmesinin ve güzel sözler söylemesinin sizi nasıl mutlu ettiğini anlatın. Mutlu etmek mutlu olmaktır.