Tiffany'de Kahvaltı, 1961 yılında yapılmış olan, Yazar Truman Capote'nin 1958 yılında yazdığı aynı isimli romandan Blake Edwards tarafından sinemaya uyarlanmış bir film .1940 'lı yıllarda New York'un cemiyet hayatındaki saf bir genç kadını anlatan filmde dönemin ünlü oyuncusu Audrey Hepburn başrolde oynamıştı.

Dünya klasiği haline gelen Tıffany'de kahvaltı, Projehane Ankara ortağı Mehtap Özdoğan ve Emel Oysal'ın ev sahipliğinde JW Marriott Hotel Ankara 'da ilk kez özel menü ile gerçekleştirilen kahvaltıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Revna Demirören, Yelda Demirören, Aytuğ Özaltın, Melis Özaltın, İrem Özaltın, Yeşim Çağlar Hattat, Başak Ceylan, Kübra Kalyoncu ,Nükhet Küçükel, Aslı Çetinceviz, Duygu Gücüoğlu , Mine Aygün ve Maviş Ersu katıldı.