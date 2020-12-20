Kadınlar KADES uygulamasını 1 milyon 174 bin kez indirdi

İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması 1 milyon 174 bine ulaştı. Uygulamayı indiren kişi sayısı 16 Kasım tarihinde 550 bin 139 iken; “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri neticesinde 20 Aralık tarihinde yüzde 113 oranında artış ile 1 milyon 174 bine yükseldi. Uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu.

İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınlar sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabiliyor.



