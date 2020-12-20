Türkiye Kadınlar KADES uygulamasını 1 milyon 174 bin kez indirdi

Kadınlar KADES uygulamasını 1 milyon 174 bin kez indirdi

Türkiye

Kadınlar KADES uygulamasını 1 milyon 174 bin kez indirdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KADES uygulaması 1 milyon indirme hedefini aşarak 1 milyon 174 bine ulaştı. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınlar sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi durumlarda da yardım çağrısında bulunabiliyor.

20 Aralık 2020, Pazar 14:00 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması 1 milyon 174 bine ulaştı. Uygulamayı indiren kişi sayısı 16 Kasım tarihinde 550 bin 139 iken; “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yapılan tanıtım faaliyetleri neticesinde 20 Aralık tarihinde yüzde 113 oranında artış ile 1 milyon 174 bine yükseldi. Uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı ise 62 bin 45 oldu.

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İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınlar sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabiliyor.

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