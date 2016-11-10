Kadınlar neden kaslı erkeklere ilgi duyar?



KADINLAR KASLI ERKEKLERİ DAHA GÜVEN VERİCİ BULUYOR



Erkeklerde kas yapısı nasıl gelişir?

Kadınların kaslı erkekleri sevmesinin temel nedeni dikkat çekici olmasıdır. Bunun yanında cinsellik, güç gibi nedenler de yer alır.Vücut cinselliği çağrıştırdığı için özellikle kaslı erkeklerin seksi görünmesi kadınların kaslı erkeğe ilgi duyması durumu ortaya çıkar.Erkeklerde kadınları etkilemek amacı ile kas çalışarak daha dikkat çekici olmaya çalışırlar. Bunun için vücut yapmaya çalışan erkeklerin sayısı oldukça fazladır. Uzun süreli çalışma sonucunda bazı erkeklerde kaslar hoş dursa da aşırı kaslı olma durumu da itici bulunabilir.Kadınlar bu durumun tam ayarında olmasını ve abartılmamasını ister.Bayanların etkilenmesi için özellikle hem yakışıklı hem de kaslı erkekler vücut yapmamış olan erkeklere göre bir adım öndedir.Bir erkeğin kaslarının dikkat çekici boyutta olması ve düzgün bir fiziğinin olması kadınlar için tercih sebebidir.Kaslı erkeklerde daha güven verici olması nedeni ile korunma içgüdüsü ile hareket eden bayanlar için etkili olan bir seçenektir.Vücut yaparak daha kaslı bir görünüm elde etmek isteyen erkekler bu konuda kas çalışarak daha kaslı bir yapıya sahip olabilirler. Kasların çalışmasını sağlayan hareketlerin ve sporların yapılması bu konuda başarılı sonuç alınmasını sağlar. Erkeklerde kas yapısı daha rahat geliştirmeye uygun olduğundan çalışma ile istenildiği gibi kaslı vücutlar oluşturulabilir. Bu durumun bayanları etkilemesi de erkeklerin tercihlerinin bu yönde olmasına neden olabilir.