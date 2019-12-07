Kadınlar neden orgazm olamıyor?

Cinsel birleşim sırasında çoğunlukla kadınlar haz alamıyor ve orgazma ulaşamıyor. 20’den 60 yaşa kadar kadınlarda görülen orgazm sorununun birçok nedeni bulunuyor. Sizde cinsel birleşme sırasında orgazm olmanın getirdiği tüm avantajlardan mahrum kalıyorsanız Pamela Supple söylediklerine mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Cinsel eğitim yetersizliği

Vücudumuzdaki belirli bir organın nasıl çalıştığını ve nedenlerini bildiğimiz zaman, işlerin nasıl çalışması gerektiği konusunda fikir edinebiliriz diye konuşuyor Pamela. Eğer bunu bilemiyorsanız mutlaka cinsel eğitim veren bir terapistten yardım almalısınız.

Cinselliğin tabu olarak görülmesi

Cinsellik ve orgazm çoğunlukla tabu olarak kabul ediliyor. Eğer siz de cinsellik konusunda yanlış bilgilendirildiyseniz ya da bu konunun utanılacak bir şey olduğu bilgisiyle büyüdüyseniz utangaç olabilirsiniz. Pamela, bazı kadınların asla vulva ve klitorislerine bakmadıklarını ya da ön sevişme gibi kavramlarını bilmediklerini söylüyor.

Genital bölgede meydana rahatsızlıklar

Pamela bazı kadınların orgazma ulşamada zorluklar yaşamasının sağlık nedenlerinden de kaynaklandığını söylüyor. Lichen schlerosus adı verilen bu sağlık sorunu, vücudun belli bölgelerindeki cilt dokusunun incelmesi ile kendisini gösteren kronik, oto immün bir deri hastalığıdır. Sıklıkla genital bölgede iç ve dış dudaklar, klitoris, perine (vajina ile anüs arası alan), anüs ve vestibulm (vajina girişi) bölgelerini tutmaktadır. Bazı durumlarda üst kol, meme ve gövdede de görülebilmektedir. Henüz regl görmeye başlamayanlarda ya da menopoz dönemindeki kadınlarda görülebiliyor. Sebepler genetik, bağışıklık bozuklukları, travma veya enfeksiyon olabilir ve vajina ve labiada iz kalmasına neden olabilir ve dokunması çok acı verici olabilir. Pamela, “Bu konuda bir seks terapistiyle konuşmak, kesinlikle cinsel yaşamınızı yönetmenize yardımcı olur” diye ekliyor.

Çiftlerin uyumsuz olması

Pamela çiftlerin arasındaki uyumsuzluğun da orgazmı kötü etkilediğini söylüyor. Örneğin partner sadece kendi orgazmıyla ilgileniyorsa karşı tarafta üzücü etkilere sebep olabiliyor. Pamela, 'Herhangi bir şekilde bir zorlama, zorbalık, küçümseme veya kötüye kullanma deneyimi yaşarsanız, en yakın çıkış kapısını arayın. Uyumun karşılıklı olduğundan ve güvende olduğunuzda emin olun. Emin değilseniz, uzaklaşın' diyor.

İlaç kullanımı

Antidepresanlar, kalp veya diyabet ilaçları, bazı zihinsel sağlık ilaçları ve bazı saç dökülmesi tedavisinde kullanılan ilaçlar orgazmı etkileyebilir. Pamela tabii ki orgazm olamadığınız içn ilaçlarınızı bırakmayacaksınız bu iyi fikir değil diyor. Pamela başka yolların denenebileceğini ön sevişme ve daha iyi konsantre olunmaya çalışılması gerektiğini söylüyor.





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