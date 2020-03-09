Kadınlar olmadan bir gün: dev kadın grevi bugün başlıyor

Meksika ve Arjantin'de kadınlar, artan kadın cinayetlerine karşı bir günlüğüne 'ortadan kaybolacak'. Facebook'ta 320 bin üyeli 'Kadınlar Olmadan Bir Gün' sayfasında örgütlenen kadınlar, bugün işyeri, okul, ve hükümet dairelerinden ayaklarını kesecek. Protestoyla, kadınların bir günlük de olsa toplumdan kaybolmasıyla hayatın nasıl olacağı gösterilmek isteniyor. Kadın cinayetlerinin geçtiğimiz 5 yılda yüzde 137 arttığı ve çoğunun çözüme kavuşturulmadığı Meksika'da grev, kayıp kadınlar ve kadın cinayetlerindeki yüksek orana dikkat çekmek için düzenleniyor. Dün, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Meksika'da 80 bin kişi sokağa çıktı. Sakin başlayan gösteriler, bazı grupların molotof kokteyli atması ve polisin göz yaşartıcı gazla cevap vermesi üzerine şiddetlendi. Olaylarda 60 kişi yaralandı. Meksika'da kadın cinayetleri artıyor. Araştırılmakta olan vaka sayısının 700'ü aştığı, ancak öldürülen kadın sayısının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Resmi rakamlara göre, Meksika'da geçen yıl 3825 kadın öldürüldü. Bu sayı 2018 rakamlarına kıyasla yüzde 7 artış ifade ediyor.

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