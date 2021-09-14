Kadınlar üretiyor Afyon kazanıyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek’in öncülüğünde, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla ilçelerde “Kadın Kültür Evi” açıldı. Hızla kurumsallaşan proje, bugün kadınların kooperatifleşme yoluyla gelir elde etmesini sağlayan bir modele dönüştü. Ülkemizde “Değişim ve gelişimin mimarı kadınlar olacaktır” düşüncesiyle 24 Temmuz 2020’de başlatılan proje, Afyon’un dört bir yanındaki kadınlara yeni ufuklar açtı. Hayatın her yükünü omuzlarında taşıyan kadınların, nezih ve rahat bir ortamda kendilerini geliştirebilmeleri, kaliteli vakit geçirebilmeleri, gelir elde etmeleri, yaşam boyunca kullanacakları bilgi ve becerileri doğru kişilerden, doğru metotlarla güven içinde alabilmeleri amacıyla çıkılan bu yolda bugün gelinen nokta hayallerin de ötesine geçti.

İSTİHDAMA KATILIM

Afyonkarahisar’ın ilçelerinde ve beldelerinde 24 tane Kadın Kültür Evi açıldı. Bu evlerde, özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınların; eğitim, sosyal yaşam, kültürel ve sportif faaliyetlerine katkı sağlamanın yanında, istihdama katılmalarını teşvik edici faaliyetler de yapılıyor. Atölyelerdeki üretime katılan kadınların örgütlenmesi desteklenerek 16 kadın kooperatifi kuruldu. Üretimler, ilçelerin potansiyelleri dikkate alınarak gıdadan hediyelik eşyaya kadar geniş bir yelpazede 357 farklı ürünü içeriyor. Kadın üretimini gelire dönüştürecek olan sürdürülebilir satış ve pazarlama ağının oluşturulabilmesi için gerekli adımlar atıldı ve il genelinde 6 tane ‘Kadın Kültür Market’ hizmete açıldı. Ayrıca kadın kooperatiflerinin e-ticaretteki pazar payını arttırmak üzere albikere.com online alışveriş sitesi kuruldu ve 16 kadın kooperatifi burada satış yapmaya başladı. İlimiz genelindeki tüm kadınlara doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet veren bu model, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, STK’ların ve özel sektörün de içinde yer aldığı bir yürütme kurulu ile güçlenerek hizmet veriyor.

AKADEMİ HALİNE GELDİ

‘Kadın Kültür Evleri’nin birer ‘Kadın Akademisi’ olma hedefine ulaşması için il müdürlükleri aracılığı ile alanında uzman kişiler tarafından programlar hazırlandı. Bu eğitim planının oluşmasında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden de alanında uzman hocalar içerikleri düzenlemede katkı verdi.

UZMANLARDAN EĞİTİM

Sadece bir yıllık sürede 30 bin 245 kadın, alanında uzman kişilerden eğitim aldı. Eğitimler; bireysel danışmanlık hizmetleri ve grup eğitimleri olarak ikiye ayrıldı. Danışmanlık hizmetleri kapsamında kamuda çalışan psikolog, avukat, aile danışmanı vb. personel hizmet verdi. Bugüne kadar bireysel danışmalık hizmetlerinden 420 kadın yararlandı. Grup eğitimleri ise Mikro Modüler Eğitim Planı ile yapılıyor. Eğitim planı, 55 modül ve 309 alt modülden oluşurken, kültür evlerindeki eğitimler dışında, sosyal ve kültürel faaliyetler de yürütüldü. Bir yılda toplam 38 bin 900 saat sosyal etkinlik yapıldı.

BAŞKA KENTLERE ÖRNEK

Proje, Afyon sınırlarını aştı. Sanatçılar, sporcular, medya projeye destek verdi. Birçok ilin proje ile ilgili fikir alışverişinde bulunmasına hatta bazılarının uygulamaya geçmesine neden oldu. İl genelinde 24 Kadın Kültür Evi, 16 Kadın Kooperatifi, 2 Dernek, 6 Kadın Kültür Market, 1 E-Ticaret Sitesi (www.albikere.com) ile diğer illere de örnek olan Kadın Kültür Evleri, Afyonkarahisarlı kadınlarında da sahiplenmesi ile il için bir gurur ülkemiz için bir örnek haline geldi. İlçe ve beldelerde yerel dokuya özgü üretim atölyeleri kurularak 16 kadın kooperatifi açıldı. Üye olan 157 kadın, aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Ayrıca evlerinde üretim yapan 240 kadının ürünleri de kooperatifler tarafından satın alınıyor.