Kadınlar yapar! Helal olsun size

İki yıllık halkla ilişkiler bölümü mezunu olan Satı Karaboğa “Kadınlar yapamaz” denilen dolmuş şoförlüğünü hakkıyla yapıyor. Uzun süre işsiz kalan Satı Karaboğa, tesadüfen minibüsüne bindiği Çubuk Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Bekir Taşlı’ya “Siz hiç kadın şoför çalıştırmaz mısınız?” diye sordu. Bu soru hayatını değiştirdi. 6 aydır Çubuk’ta minibüs şoförlüğü yapıyor. Bir yandan da açık öğretimde ikinci üniversitesine devam ediyor. Karaboğa, “Çocuğumun geçimini bu işten sağlıyorum. Beni başta çok yadırgadılar. Ama şimdi yolcuların, ‘Abla helal olsun. Kimsenin yapamadığı işi yapıyorsun’ demesi hoşuma gidiyor” diyor.

USTA GİBİ ÇALIŞIYOR

Esra Alkan İzmir’de bir kahve dükkanı işletiyor. Uzun yıllar sırt çantası ve bisikletiyle seyahat ettikten sonra bir karavan edinmeye karar vermiş. 44 bin liraya Samsun’dan aldığı 1977 model otobüsü karavana çevirmek için de kolları sıvamış. Haftada 3 gün Bursa’ya gidip ustalarla birlikte tadilat yapıyor. Esra Alkan, “Otobüs yaz aylarında yola çıkacak. Kullanmayı bilmiyorum ama bir erkek kullandığında da onu sırtına alıp taşımıyor, öğrenip kullanabileceğimi düşünüyorum” diye konuşuyor.

Esra Alkan otobüsün aksamıyla ilgilenirken iç dizaynını mimar arkadaşı İlayda Şen yapıyor.