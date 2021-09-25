Kadınlara iş hayatında tanınan ayrıcalıklar! Günlük 110 lira...

YARIM GÜN MESAİ

Sigortalı çalışırken yeni anne olanlara 16 hafta izin hakkı tanındığını, SGK’lı kadınlara bu sürenin bitiminden itibaren 6 ay daha ücretsiz izin verilebileceğini daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Yine kadınların yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabileceklerini, yarım günlük mesainin ücretini devletten alabileceklerini açıklamıştık.

ÇOCUKLARI İÇİN İZİN

Annelere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni veriliyor. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirliyor. Memur annelerde bu süre ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saatle sınırlı.

24 AY EK YARDIM

‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuruluyor.

232 LİRA EMZİRME ÖDENEĞİ

Doğum yapan kadına süt parası da denilen emzirme ödeneği (232 lira) verilir. Kadın çalışmıyorsa bu para sigortalı erkeğe ödenir. 5 yıl içinde bu para talep edilebilir. Başvuru SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne (SGK) yapılıyor. Bağkur’lu anneler de süt parası alabiliyor.

EVLENİP 1 YIL İÇİNDE İŞTEN AYRILANA TAZMİNAT

Kıdem tazminatı işçinin kendi isteği dışında işten ayrılması durumunda yani işten çıkarılması halinde ödeniyor. Ancak haklı sebeplerle ya da yasal durumun tanıdığı imkanlar çerçevesinde istifa edenler de tazminat alabilir. Bu istisnalardan bir tanesi kadınlara tanınmıştır. Kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabiliyor. 1 yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi evlilik tarihidir.

Evlilik nedenine dayalı olarak iş akdinin feshedilmesi halinde işçi ve işveren ihbar tazminatı talep edemez, ihbar süresi uygulanmaz. Bu durumda istifa eden kadın işsizlik maaşı da alamaz. Akdini evlilik nedeniyle feshederek kıdem tazminatını alan kadının yeni bir yerde işe başlamasının önünde engel bulunmuyor. Sırf kıdem için evlenip boşanma durumu tespit edilirse, işveren kıdemi geri isteyebilir. Bu durumda mahkeme süreci başlar.

İŞSİZ ANNEYE HARÇLIK

GÜNLÜK ÖDEME 110 LİRA

Kadının da işgücüne katılımı, sürdürülebilir büyüme için önemli. Devlet, İşkur’un ‘İşte Anne Projesi’ ile 0 ile 15 yaş arasında çocuğu olan işsiz annelere yardımcı oluyor. Buna göre, anneler öncelikle mesleki eğitim programına katılarak burada yeni bir meslek öğreniyor. Ayrıca mesleki eğitim alan annelere günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor.

PRİMLERİ KARŞILANIYOR

Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Şartları uygun olan kadınlara, İşkur tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursa devam ettikleri sürece ödeme yapılıyor. Devletin aylık ödediği tutar ise 3 bin 300 liraya çıkıyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de karşılanıyor.

HAFTALIK 45 SAAT EĞİTİM

Proje kapsamında işbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor

400 LİRA KREŞ DESTEĞİ

Annelere harçlık ve prim desteğinin yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım (kreş) desteği de veriliyor. Ödeme program süresince devam ediyor. Faydalanmak için çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur’a teslim edilmesi yeterli.

AYLIK 3350 LİRA BAKICI PARASI

ÇALIŞMAK İSTEYENLERE

Anneler dikkat! Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçenize aylık 325 Euro (yaklaşık 3.350 lira) ‘Çalışan Anne Desteği’ sağlıyor. Destek miktarı 2021 yılında aylık 325 Euro. 2022 yılında 350 Euro’ya çıkacak. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 Euro ödeniyor. Proje ile kadın istihdamının artırılması ve sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılması teşvik ediliyor.

0-2 YAŞ ARALIĞI

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile ‘sgkegitimlibakici.org’ ve ‘sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.