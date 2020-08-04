Kadınlara özel sosyal yardımlar

Türkiye’de sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor. Bir başka ifadeyle kadınlara sosyal yardımlarda pozitif ayrımcılık yapılıyor. Hükümet kısa süre önce sosyal yardımlarda da hatırı sayılır artışlara gitti. Örneğin; eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım yüzde 36 zamlanarak iki ayda bir 750 liraya çıktı. Bu ödemeden yaklaşık 165 bin kadın yararlanıyor. Sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı.

750 TL'lik ödemenin şartları

Başvuru nereye yapılacak?

Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.

Ödeme ne kadar?

Yapılan zamla birlikte aylık tutar 275 liradan 375 liraya çıkarıldı. İki ayda bir 750 lira olarak yatırılacak.

Muhtaçlık durumumun yükselmesi yardıma engel mi?

Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 852 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.

Ödeme nereden yapılır?

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.

Şartlı doğum, gebelik ve sağlık...

Şartlı sağlık yardımı, şartlı lohusalık yardımı ve şartlı gebelik yardımı miktarlarında da yüzde 29’luk artışa gidildi. Şartlı doğum yardımı 100 liraya çıktı.

Doğum yardımı: Gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlara doğum belgelerini ikametgâhının bulunduğu il/ ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ilettiği takdirde bir defaya mahsus yapılan nakdi yardım. 75 liradan 100 liraya çıktı.

Gebelik Yardımı: Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvencesi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım. Aylık 35 liraydı, yüzde 29 artışla 45 liraya çıtı.

Lohusalık yardımı: Lohusalık döneminde düzenli muayenelere gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 35 lira tutarında yardım ödemesi yapılıyordu. Bu ödeme de 45 liraya çıktı. Bu ödeme muhtaç ailelere yapılıyor.

Şartlı Sağlık Yardımı: Yoksul ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile yapılan yardım. Ödemeler çocuk başına aylık 35 liradan 45 liraya çıktı.







