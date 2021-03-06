Kadınlara özel ücretsiz eğitim

E-TİCARET

Ticimax, 8 Mart’ta kadın girişimcilere ücretsiz e-ticaret eğitimi verecek. İnternetten ürün satmak isteyen her kadına açık olan eğitimlerin sonunda başarılı olanlara e-ticaret paketi (online satış yapma yazılımı) hediye edilecek ve girişimlerine destek olunacak. Konu başlıkları ‘E-ticarete başlarken dikkat edilmesi gerekenler’, ‘kurulum ve yönetimi’ ve ‘Pazarlama Yöntemleri’ olarak belirlendi. Eğitime, ‘internet sitesinden kayıt olunuyor.

CNC-SANAYİ

Ücretsiz eğitimleriyle kadınların imalat sanayisindeki yerini büyütmeye çalışan Tezmaksan, ‘CNC işleme’, ‘robot ve robot programlama’, ‘makine’, ‘modern kesici takım teknolojisi’, ‘alarm kodu kodlama’, ‘kontrol ünitesi kullanımı’ ve ‘kodlama’ eğitimleri veriyor. Eğitimler pandemi nedeniyle şimdilik online’a taşındı. Dersler sonunda katılımcılara iş bulma süreçlerinde de etkin rol oynayan kuruluşta başvurular, Eğitime, ‘internet sitesinden kayıt olunuyor.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek, girişimlerininin önünü açmak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmalarını sağlamak amacıyla kurulan İşte Kadın Derneği, bilgi güvenliğinden kişisel verilerin korunmasına, müşteri odaklı satışlardan sosyal medya ilişkilerine kadar pek çok alanda online eğitimler düzenliyor.

YAZILIMCI VE ANALİST

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) bu ay 250 genç kadına daha eğitim vermeyi hedefliyor. Eğitimler, fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında eğitim gören ve bu alanlarda iş arayan tüm gençlere açık olacak. Eğitim başlıkları ise ‘mobilyazılım’, ‘test mühendisliği’, ‘IOS mobil yazılım uzmanlığı’, ‘iş analisti’, ‘e-ticaret uzmanı’, ‘siber güvenlikte mavi takım uzmanı’ ve ‘robotik süreç otomasyonu’ olarak belirlendi. Eğitime, ‘internet sitesinden kayıt olunuyor.

A'DAN Z'YE MESLEK

Tarım, aile, kişisel gelişim, sağlık, hobi ve mesleki eğitimlerin yanı sıra girişimcilik, finans, inovasyon ve dijitalleşme gibi konularda da uzman akademisyenlerden eğitim alma fırsatı sunan Migros Kadın Akademisi’ne MigrosTV üzerinden erişilebiliyor. Migros’un hedefi 1 milyon kadına ulaşmak.

KRİZ YÖNETİMİ

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), pandemiden olumsuz etkilenen girişimcilere destek vermek için ‘Kriz Dönemlerinde Dayanıklılık ve Süreklilik’ eğitimleri hazırladı. Bu kapsamda ‘işimizi sürdürebilmek’, ‘e-ticaret hukuku’, ‘krizde dijital pazarlama, ‘kredi başvurusunda nelere dikkat edilmeli’ gibi başlıklar altında toplanan eğitim videolarına internet adresinden ulaşılabilir.

ETKİLİ KONUŞMA CİHAZI

Yerli teknoloji devi Sunny, topluluk önünde yapılan konuşmaları daha etkileyici hale getirmek amacıyla mikrofon ve prompter teknolojisini bir araya getiren ‘SeeTalk’ isimli cihazını duyurdu. Özel kumandası ile sayfalar arasında dolaşmaya da imkan veren cihaz ile yazının boyutu ve okuma hızı göz konforuna göre ayarlanabiliyor. Wi-Fi ve bluetooth bağlantısına sahip cihaz özellikle, etkinlik konuşmaları, performans sanatları, stand-up, talk show ve youtuber’lar için geliştirildi.