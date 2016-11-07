Kadınlara ‘sürprizli ayakkabı’



ÇARESİZLİK ÇAREYİ GETİRDİ

AMA HEMEN SEVİNMEYİN!

Muhtemelen mecburen çantanızda yedek ayakkabılarla dolaşırdınız. Ama Tanya Heath bunu yapmadı. Tam da bu dertten muzdarip olan Heath, kendisi gibi tüm kadınların hayatını kurtaracak bir fikri hayata geçirmiş; Değişebilir topuklar…Paris’te çalıştığı dönemlerde babetlerini çıkarıp topuklu ayakkabı giymek zorunda kalan, bu durum karşısında ise insanların kendisiyle dalga geçmeye başladığını söyleyen Heath, mecburen sadece topuklu giymeye başlamış. Ayakları hasar görmeye başlayınca da çareyi çözüm yolları aramakta bulmuş.Son bir buçuk yılda yaptığı tasarımlarla adından söz ettiren Tanya Heath’in bu buluşu sayesinde günün değişik saatlerdeki aktivitelerine göre ayakkabı değiştirmek zorunda değilsiniz. Değişebilir topuk uygulamasıyla artık yanınızda ayakkabı değil sadece topuk taşımanız yeterli olacak.Çünkü bu sistem henüz Türkiye’ye gelmedi. Meraklıları şu an yurtdışındaki sitelerden sipariş vererek sahip olabiliyor. Ayakkabılar 300 dolardan başlıyor. Bir ayakkabı yanında 3 farklı topuk seçebiliyorsunuz. Çeşitli renk ve desen seçeneklerinin bulunduğu ayakkabıları, üzerlerinde bulunan mandallar sayesinde de değişimi rahatlıkla yapabiliyorsunuz.