Kadınlara yapılan bu hareket ön sevişmeden daha etkiliymiş!

Kadınların neredeyse yarısı hayatlarının bir noktasından sonra libidolarını kaybediyor. Bilim insanları libidoyu arttıran, belki de cinsel uyarılma bozukluğunu tedavi edecek bir araştırmaya imza attı.





Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre kadınların ayak bileklerine vurmak libidolarını ön sevişmeden daha fazla arttırıyor.

Ayaktan omurga köküne gönderilen elektrik sinyalleri genital bölgeye bir kan dalgası göndererek kadının cinsel dürtüsünü arttırıyor. 30 dakikadan daha kısa sürede kadın gıdıklayıcı bir ürperti hissediyor. Bu da cinsel uyarımı tetikliyor.

Çalışmalarda böyle vuruşların 30 farklı kadının cinsel dürtüsüne olan etkisi analiz edildi. Kadınların neredeyse yarısı hayatlarının bir noktasından sonra libidolarını kaybediyor. Bilim insanları bu çalışmalar sayesinde cinsel uyarılma bozukluğuna karşı ilaçtan daha ucuz bir alternatif bulunabileceğini umuyor.

Araştırmanın yazarı Michigan Üniversitesi Profesörü Tim Bruns, "S diye konuştu. timülasyon 3 ay boyunca tekrarlanırsa vajinaya kan akışını ve sinir bağlantısını daha iyi hale getirebilir. Cinsel uyarılma bozukluğu semptomlarını hafifletebilir." diye konuştu.

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