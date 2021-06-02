Kadınlarda meydana gelen kısırlığın nedeni tüp tıkanıklığı olabilir

TÜPLER GEBELİĞİN OLUŞUMUNDA ÖNEMLİ ROL OYNAR

Çocuk sahibi olamama problemi evli çiftlerin yaklaşık %15 ini ilgilendiren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Gebelik şansını etkileyen en önemli faktörün yaş olduğu göz önüne alındığında 35 yaşın altındaki kadınlarda 1 yıl, 35 yaşın üzerindeki kadınlarda ise 6 ay korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalınamıyorsa problemin araştırılması gerekir diyen Op. Dr. Güvenç Karlıkaya; “Kısırlığa neden olan faktörler araştırıldığında ilk olarak yumurta kapasitesi ve yumurtlamanın durumu değerlendirilir, sperm analizi ile erkek faktörü ele alınır, çekilen rahim filmi sonuçlarıyla hem rahimin durumu hem de tüplerin yapısının ile geçirgenliği incelenir.Normal yollardan bir gebelik oluşumunda tüpler yumurtlama sırasında yumurtalıklardan atılan yumurtayı fimbria denilen uç kısmı ile bir süpürge gibi toplayarak içine alır. Burada korumaya alınan olgun yumurta ilişki sırasında vajinaya dökülen ve hızlı hareketleri sayesinde rahimi geçerek tüplere gelen sperm ile birleşerek döllenme işlemini gerçekleştirir. Döllenme işleminden sonraki günlerde tüpler içerisindeki döllenen yumurta gelişip embriyo haline gelirken yavaş yavaş rahime doğru inmeye başlar. Buradan da anlaşılacağı gibi tüpler gebeliğin oluşumu aşamasında önemli rol oynayan organlardır. Embriyo oluşumunun bu ilk döneminde tüpler sadece yumurta ile spermin birbiri ile buluşacağı basit bir kanal sistemi olmanın ötesinde oluşan embriyonun beslenmesi, sağlıkla gelişip büyümesi için önemli bir organ olarak karşımıza çıkmaktadır” diye ifade etti.

RAHİM FİLMİYLE TÜPLERİN DURUMU DEĞERLENDİRİLİR

Gebelik oluşabilmesi için tüplerin işlevini yerine getirebilmesi çok önemlidir, bunun için tamamen sağlıklı ve açık olmaları gereklidir. Tüplerin işlevlerinin aksamasına yol açan birçok neden vardır, bu nedenlerin başında enfeksiyonlar gelmektedir diye belirten Op. Dr. Güvenç Karlıkaya; “Genellikle steril olarak kabul edilen tüpler vajina yoluyla bulaşan mikroplarla, yukarıdan karın boşluğundan veya kan yoluyla bulaşan mikroplarla hasar görebilir. Vajinal yolla bulaşan mikroplar genellikle cinsel yolla bulaşan mikroplardır, yukarıdan bulaşan mikroplar ise verem gibi başka organlardan gelen mikroplarla olmaktadır. Bu enfeksiyonlar oluştukları anlarda nadiren ateş, iltihaplanma, akıntı ve ağrı gibi belirti verirler. Çoğunlukla sessiz ilerleyen bu enfeksiyonlar maalesef tüplerde zamanla kalıcı hasarlara yol açarlar. Tüplerin kapanmasına veya hasar görmesine neden olan bir diğer faktör ise geçirilmiş karın içi operasyonlardır. Bu operasyonlar özellikle karın alt bölgesine yapılan apandisit veya yumurtalık ameliyatları gibi cerrahi müdahalelerdir. Bunun dışında çikolata kistleri, bazı yumurtalık kistleri ve karın içi yapışıklıklara yol açabilen otoimmun hastalıklar da tüplerde kapanmaya yol açabilirler. Tüplerin kapalı veya hasarlı olması kısırlığa neden olan önemli bir faktördür. Yapılan çalışmalarda, bu faktöre bağlı kısırlık görülme sıklığı %25 ila 35 arasında değişmektedir. Dolayısıyla karşımıza kısırlık sorunu olan bir çift geldiğinde ilk araştırmamız gereken faktörlerden biri tüplerin durumudur. Araştırmaya tüplerde hasara yol açabilecek faktörlerin sorgulanması ile başlanır ve şüphe duyulan hastalarda ultrason veya rahim filmi sonucu ile tüplerin durumu değerlendirilir. Çoğu hastamız çevresinden duydukları bazı korkutucu hikayeler ile rahim filmi çektirmeye soğuk bakar ancak hem yeni teknikler hem de bu tekniklerin doğru uygulanması sayesinde hastalarımızın korktukları ağrı, enfeksiyon gibi yan etkiler hemen hemen hiç görülmemektedir. Rahim filmi ile birçok vakada tüplerin durumu ortaya konur ve yapılması gerekenler planlanabilir. Ancak birçok vakada rahim filmi ile yanlış sonuçlar alınabilir. Bu tür vakalarda rahime köpüklü su verilmesi ile yapılan ultrason, MRI gibi daha ileri tetkiklere gidilebilir. Hatta bazı vakalarda hem tanıyı kesinleştirmek hem de tedavi amacı ile laparaskopi operasyonu yapılabilir” şeklinde konuştu.

TÜPLERE BAĞLI PROBLEMLERDE TÜP BEBEK TEDAVİSİ İLE GEBELİK MÜMKÜN

Tüplerin kapalı veya ciddi hasar gördüğü durumlarda gebelik şansını arttırmanın en gerçekçi yolu tüp bebek uygulamalarıdır. Tüp bebek uygulamaları ile hastanın yaşına bağlı olarak değişen oranlarda gebelik elde etmek mümkün olmaktadır. Kapalı tüplerin açılması veya yapışıklıkların giderilmesi gibi operasyonlar sonrası normal yollarla gebelik elde edilebilmesi de mümkündür. Ancak bu operasyonlar sonrasında gebelik oranlarının çok yüksek olmaması, hastanın gebelik için bir süre daha beklemesini gerektirebilir diye uyaran Op. Dr. Güvenç Karlıkaya “Bu durum özellikle ileri yaş ve yumurtalık kapasitesi sınırlı olan hastalarda gereksiz zaman kaybına yol açabilir. Bunun dışında oluşan gebeliklerde dış gebelik risklerinin de bir miktar artabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Tüp faktörüne bağlı kısırlığın tedavisinde tüp bebek uygulamaları yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Özellikle genç yaşlarda tüp tıkanıklığına bağlı gebelik sorunu yaşayan hastaların büyük çoğunluğu bu tedavilerle sağlıklı gebeliklere ulaşabilmektedir. Tüp bebek tedavilerinde tüplerin kapalı olması veya hasarlı olması tüp bebek tedavisinin başarısın doğrudan etkilemez çünkü doğal yollarla oluşan gebeliğin tüplerde geçen ilk kısımları (döllenme ve embriyo gelişimi), tüp bebek tedavilerinde laboratuvar şartlarında gerçekleşmektedir. Ancak bu durum, tüplerde ileri derecede hasara yol açan etkenlerin tüp bebek tedavisini hiç etkilemeyeceği anlamına gelmez. Örneğin tüplerdeki ileri derecede bir enfeksiyon rahim içerisini de etkileyerek embriyonun rahime tutunma şansını azaltabilir. Yine kapalı tüplerin sıvı ile dolması sonucu ortaya çıkan hidrosalpenks durumunda, biriken sıvının rahime akarak embriyonun tutunma şansını azalttığı bilinmektedir. Böyle durumlarda tüp bebek tedavisine geçmeden yapılacak ön tedavilerle veya yapılacak operasyonlarla tüplerdeki sorunların giderilmesi tüp bebek tedavilerinin başarı şansını arttıracaktır. Tabi ki karar veren tüp bebek uzmanının bütün alternatifleri, tedavilerin fayda ve risk oranlarını değerlendirerek karar vermesi önemlidir” dedi.



