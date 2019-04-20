Kadınlarda orgazm olamama sebepleri psikolojik mi?

Kadınların orgazm yaşayamamasının ardındaki nedenin sadece psikolojik olup olmadığını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert, Hürriyet Aile için kaleme almış...

Kadınlarda cinsel birliktelik psikolojisi erkeklerin psikolojisinden çok daha farklıdır. Cinsel ilişki esnasında duyulan basit bir ses ya da bir davranış dahi kadınları psikolojik olarak normal yaşama geri döndürebiliyor. Bu nedenle orgazm olamama kadınlarda daha sık görülen bir duruma dönüşüyor. Konuyu ele almadan önce kısaca kadınların nasıl orgazm olduğuna değinelim. Sempatik sinir sistemi tarafından oluşturulan orgazm, vücudun myotonik bir yanıtı diyebiliriz. Uyarılma fazıyla beraber oluşan gerilimin ani bir şekilde boşalması orgazmı sağlar. Bu duyguya erişmek için bilinç freninin ortadan kalkması büyük önem taşıyor. İşte bu noktada da devreye orgazm olamamanın psikolojik nedenleri giriyor. Orgazm olamamanın sadece psikolojik nedenlerden kaynaklandığı ise doğru değil. Fiziksel unsurlar da kadınlarda orgazm olamamayı beraberinde getirebilir. Konuya dair onlarca farklı araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, her ne kadar psikolojik nedenle bu sorunu yaygın bir şekilde ortaya çıkarıyor olsa da fiziksel unsurların da önemi büyük. Orgazm olamama nedenlerini gözden geçirelim.

KENDİNİ TANIMAMA

Kadınların vücutlarını ve kendilerini tam olarak keşfetmemiş olmaları tüm dünya genelinde orgazm olamamanın ne yaygın nedenidir. Bu kişilere kendilerini daha fazla tanımaya çalışmaları ve cinsel deneyimlerini arttırmaları öneriliyor.

ORGAZM OLAMAYACAĞINA İNANMA

Bu neden sizi biraz şaşırtabilir. Kadınların büyük bölümü cinsel ilişkide bir süre orgazm yaşamadığında asla bu duyguyu yaşamayacağına inanıyor. Dolayısıyla bu inanca vücut da bir tepki veriyor ve problem psikolojik olmaktan çıkıp fiziksel bir soruna dönüşüyor. Zihinsel anlamda düşündüklerinizin fiziksel anlamda karşılık bulabileceğinin unutulmaması gerekir.

CİNSEL İSTEKSİZLİK

Kadınlar cinsel anlamda isteksiz oldukları halde cinsel ilişki yaşadıklarında da orgazm olamıyor. Bu noktada partnerin doğru şekilde davranması ve kadını yeterli düzeyde uyarması gerekiyor. Cinsel isteksizlik partnerden de kaynaklanıyor olabilir. Partnerin bu konuda yeterince çaba sarf etmesi gerekiyor.

PARTNERİN ACELE ETMESİ

Kadınların orgazm noktasına erkeklere nazaran daha geç ulaştıkları artık biliniyor. Partnerin aceleci davranması da kadınların orgazm olamamasının yaygın bir nedeni! Erkeğin bu konuda aceleci davranmaması yani cinsel yaşamdaki bir davranış değişikliği binlerce kadının bu problemden kurtulmasını sağlıyor.

KLİTORİSİN UYARILMAMASI

Cinsel ilişkide klitorisin yeterince uyarılmaması da orgazmı önlüyor. Daha önce bahsettiğimiz kadınların kendi vücudunu keşfetmesi bu sorunu da ortadan kaldırabiliyor. Gerektiğinde klitorisin uyarılması için kadın da basit bir müdahalede bulunabilir.

CİNSEL YAKINLIK

Kadınların cinsel anlamda partnerlerine fizikselden ziyade psikolojik olarak da yakınlık duyması gerekiyor. Bu noktada da erkeklerden ayrıldıklarını söyleyebiliriz. Kadınların cinsel birliktelik öncesinde kendilerini partnerlerine daha yakın hissetmeleri orgazmı kolaylaştırıyor.

KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEME

Kadınların kendilerini güvende hissetmeleri cinsel yaşamlarına sandığınızdan çok daha fazla yansıyor. Bu nedenle dış etmenlerin bile orgazm olamamaya sebebiyet verebildiğini belirtelim.

YAPISAL BOZUKLUKLAR

Orgazm olamamanın fiziksel nedenlerinden biri olarak vajina yapısındaki bozuklukları gösterebiliriz. Bu durum klitorisin yeterince uyarılmamasına neden olabiliyor ve orgazmı önlüyor. Vajinal muayene ile yapısal bozukluk olup olmadığına kolaylıkla bakılabilir ve fiziksel sorun ortadan kaldırılabilir.

İLAÇ KULLANIMI

Bazı ilaçların kullanımı cinsel ilişkide alınan hazzı azaltabiliyor ve bununla birlikte söz ettiğimiz sorun ortaya çıkabiliyor. Anksiyete ve depresyon ilaçlarından bazılarını buna örnek gösterebiliriz. Ayrıca bu iki psikolojik unsurun da ilaç kullanılmasa dahi orgazm olamama sorununa neden olabildiğini belirtelim.

Özetlemek gerekirse kadınlarda orgazm olamama çok basit nedenlerden kaynaklanabildiği gibi ciddi sorunlardan da kaynaklanıyor olabilir. Bu konuda doktordan yardım alınması kadınların daha mutlu bir cinsel yaşama sahip olmalarını sağlayacak. Artık tabuları yıkarak yaşanan bu sorunla ilgili destek alınmasına daha sıcak bakılması lazım.



