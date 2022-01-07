Kadınlarda vajina beyazlatma işlemi nasıl yapılır?

Bu noktada östrojen hormonundan söz etmek gerekir çünkü özellikle östrojen hormonuna bağlı olarak cilt kararması meydana gelebilir. Bu hormonun yoğun bir şekilde salgılanması renk değişimine neden olabilir. Kadınlarda ergenlik döneminde ya da gebelik döneminde vajinal bölgede kararmanın daha yoğun olması da bundan kaynaklanır.

Doğum kontrol hapları kararmaya neden olabilir

Bilindiği gibi doğum kontrol hapları da hormon içeriklidir ve buna bağlı olarak bazı doğum kontrol haplarının kullanımı genital bölgede kararma sonucunu doğurabilir. Dolayısıyla bu hapları özellikle uzun süreli olarak kullananlar vajina beyazlatma işleminin yapılmasına ihtiyaç duyabilir.

Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalma da diğer nedenlerden biridir. Genital bölgenin mayo ya da bikini ile kapalı olması güneş ışınlarının cilde nüfuz etmesini önlemez. Dolayısıyla yaz aylarında uzun süre güneşlenmenin de cildin kararmasına neden olabilir.

Kadınlarda yaş faktörü de genital bölgedeki kararmada etkili olabilmektedir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte bir yandan cilt yapısında değişimler olması, diğer yandan da hormonal değişimlerin etkilemesi nedeniyle vajina çevresinde kararma olabilir.

Bir diğer neden hatalı iç çamaşırı seçimidir

Cildin oksijen ile temasını kesen kumaşlardan üretilen iç çamaşırları başlı başına kararma neden olabilir. Çok sıkı iç çamaşırları giymek de ciltte renk değişimine neden olabilir. Yanlış iç çamaşırı kullanımı ciltte kararmanın yanı sıra daha farklı sağlık sorunlarına da neden olabilir.

“Vajinanın rengi neden değişir ya da genital bölge beyazlatma neden yapılır?” sorusunun bir diğer yanıtı da genital bölgeye uygulanan epilasyon işlemlerinin hatalı olmasıdır. Lazer epilasyon işlemi günümüzde çok sayıda kadının faydalandığı bir yöntem ancak bilinçsizce yapılması durumunda cilt rengiyle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Vajina beyazlatma neden yapılır?

Kadınlar için vajinal bölgede kararma olması özgüven sorunlarına neden olabiliyor. Aynı zamanda cinsel yaşamları da bu durumdan olumsuz etkilenebiliyor. Dolayısıyla genital bölge beyazlatma işleminin en sık kadınların kendilerini çok daha iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı söylenebilir.

Özellikle kararmanın geniş bir alana yayılmış olması, yaz mevsiminde kadınların mayo ve bikini seçimlerinde zorlanmalarına neden olur. Tatillerde çok daha rahat olabilmeleri amacıyla da genital bölge renk açma işleminin yapılmasına ihtiyaç olabilir.

Vajina beyazlatma yöntemleri

Günümüzde vajina beyazlatma yöntemleri arasında en sık tercih edilen lazer teknolojisidir. Lazer ışınlarından faydalanılarak gerçekleştirilen bu yöntemde deri altı renk pigmentleri parçalanır. Ciltte koyulaşmaya sebebiyet veren melanin pigmentinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bu uygulama sayesinde vajina beyazlatma sonucunun kalıcı olması sağlanabilir. Lazerle gerçekleştirilen bu işlemde ciltte kararmaya neden olan unsura yani sorunun bizzat kaynağına müdahale edilebilir. Zira işlemin kalıcı bir sonuç vermesi de bundan kaynaklanır.

Kişinin mevcut cilt renginin çok beyaz olması ve kararmanın da ciddi düzeyde olması durumunda birkaç seans uygulama yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Lazerle vajina beyazlatma işlemin süresi oldukça kısadır. Günlük rutine ara verilmesi gerekmez.

Herhangi bir acı, ağrı ya da sızı olmadan, konforlu bir süreç eşliğinde gerçekleştirilen genital bölge beyazlatma işlemiyle özgüven eksikliğine neden olan bu sorun başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

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