‘Kadınlardan Güzel Haberler’ var

Söz konusu kadınlar olduğunda, onlarla ilgili kötü haberleri değil başarıları konuşmanın tam zamanı. İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için gerçekleştirdiği proje olan “Kadınlardan Güzel Haber” ile kadına yönelik olumlu algıyı geliştirmek üzere farkındalık yaratıyor.

Girişimcilerden bilimde çığır açanlara, uzay boşluğundaki kara deliği fotoğraflayanlardan gezegenleri keşfedenlere, dünya siyasetini yönlendirenlerden sporculara, sanatçılardan yatırımcılara kadar kadına ilişkin pek çok başarı hikayesini ziyaretçilerle buluşturan projeyle tüm dünyayı ilgilendiren kadın olgusuna pozitif yönde atıf yapılıyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için AVM, kolonlarından 50 tanesini gazete kupürleriyle kaplayarak kadın gücünü görünür hale getiriyor. Kupürler, alışmış olduğumuz olumsuz 3. sayfa haberlerini pozitife dönüştürerek kadına ilişkin duymak istediğimiz hikayeleri içeriyor.