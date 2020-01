Kadınları etkilemenin 5 altın yolu

Söz konusu ilişkiler olduğu zaman, biraz kafamız karışabilir. Sevdiğiniz kadını etkilemek için ne yapmanız gerektiğini şaşırıp kalabilirsiniz. Ancak aslında her şey çok basit. Öncelikle kendiniz olmalısınız. Daha sonra kadınların etkilendiği 5 altın kuralı uygulamalısınız. Bu arada, kendiniz olun derken, sevdiğiniz kadınlara karşı kaba olun demek istemiyoruz tabi. Kibarlık ve hoşgörü her insanın sahip olması gereken bir olgudur. İşte sevdiğiniz kadını etkilemenizi sağlayacak 5 altın kural.

1-Temizliğe önem ver

Yağlı saçları olan, uzun ve kirli tırnaklı bir insanı herkes itici bulur. Temizlik, kadınların erkeklerde en dikkat ettiği noktaların başında gelir. Hele ki koku... Bazı kadınların sadece parfümünden etkilendiği erkekler bile var. Diyelim ki duş alacak vaktiniz olmadı,saçlarınız yağlı bir şekilde hoşlandığınız kadının yanına gittiniz. Bu durumda sizin kurtarıcınız kalıcı ve etkileyici bir parfüm olacaktır. Mutlaka parfüme yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz.

2-Arada bir 'hayır' de

Hoşlandığınız kadının her istediğini yapmanız, ilişkinin sallanmasına neden olur. Kadınlar sürekli 'evet' diyen erkekleri itici bulur. Aynı şekilde bir konu hakkında 'hayır' diyecekseniz de, tavrınıza dikkat etmeniz gerekir. Asla yüksek bir egoyla 'hayır' demeyin. Ayrıca her zaman 'evet' demeyeceğiniz gibi, her zaman 'hayır' da demeyin. Ayarı tutturun.

3-Biraz vücut fena olmaz

İmkanınız varsa, spor salonuna gidin ve biraz kas yapmaya çalışın. İç güzellik önemlidir evet, ama dış görünüş de size ilk görüşte aşık olmasını sağlayan şeydir. Aşırıya kaçmayın. Orantılı bir vücut her zaman çekicidir.

4-Yalan söyleme

Yalan her zaman kötüdür. Hele ki yalanlar üzerine kurulan bir ilişki kadar korkunç başka hiçbir şey yoktur. Yalan söyleyerek sevdiğin kadını kendinden çabucak soğutursun. Üstüne üstlük, bu dönüşü olmayan bir yoldur.

5-Ona küçük sürprizler yap

Sevdiğiniz kadına yapacağınız küçük sürprizler, onun hayatında daha fazla yer edinmenizi sağlayacaktır. Küçük sürprizlerin yanında yapacağınız iltifatlarla da sevdiğiniz kadının gönlünü ayrı bir hoş edebilirsiniz.