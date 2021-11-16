Türkiye Kadınları kandırıp, zorla fuhuş yaptırmışlar! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kadınları kandırıp, zorla fuhuş yaptırmışlar! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Türkiye

Kadınları kandırıp, zorla fuhuş yaptırmışlar! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen Özbekistan uyruklu 3 kadın ile fuhşa aracılık ettikleri tespit edilen 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alınıp, adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

16 Kasım 2021, Salı 19:23 Son Güncelleme:
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Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan ve fuhşa aracılık edenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu M.P. (45), N.A. (21) ve K.O. (30) isimli kadınlar ile kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ettikleri ileri sürülen H.Ö. (39), A.V. (49) ve Özbekistan uyruklu M.A. (39) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. K.O. M.P. ve M.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. H.Ö. ile A.V. ise sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş yaptığı belirlenen kadınlardan N.A., K.O. ile fuhşa aracılık eden M.A. sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüphelilerin fuhuş yaptırmak amacıyla kullandıkları 2 ayrı ev ise 30'ar gün süreyle mühürlendi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa) (DHA)

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