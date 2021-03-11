Bilim & Teknoloji Kadınların %90’ı sosyal medyaya fotoğraf yüklemeden önce düzenleme yapıyor

Kadınların %90’ı sosyal medyaya fotoğraf yüklemeden önce düzenleme yapıyor

Bilim & Teknoloji

Kadınların %90’ı sosyal medyaya fotoğraf yüklemeden önce düzenleme yapıyor

Kadınların yüzde doksanı cilt tonlarını düzleştirmek, çenelerini veya burunlarını yeniden şekillendirmek, kilolarını azaltmak, cilt rengini açmak veya bronzlaştırmak ya da dişlerini beyazlaştırmak için filtre kullandıklarını veya fotoğraflarını düzenlediklerini söylüyor.

11 Mart 2021, Perşembe 09:35 Son Güncelleme:
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Mükemmel Görüntüyü Değiştirmek: Akıllı Telefonlar, Sosyal Medya ve Görünüş Baskıları adını taşıyan rapor, İngiltere’de yaşayan 175 genç kadın üzerinde yapılan araştırmaya dayanıyor.

Sokağa çıkma yasağında yaşananlar, ‘vücut olumlama’ hakkındaki düşünceler ve Black Lives Matter hareketine destek verme şekli gibi bir dizi konunun incelendiği araştırma, genç insanların kitlesel medyayı ‘fazla beyaz’, ‘fazla heteroseksüel’ ve çok dar güzellik tanımlarına fazla odaklı şekilde görerek sürekli bir öfke içinde olduğunu belgeliyor.

Rapor, görünüş ölçütlerinin nasıl daraldığı ve akıllı telefonların sunduğu kolaylıkların, Facetune gibi düzenleme ve filtreleme uygulamalarıyla beraber genç insanların akranları tarafından sürekli adli inceleme altındaymış gibi hissettiği bir topluma nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin belirli konuları ortaya atıyor.

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