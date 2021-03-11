Mükemmel Görüntüyü Değiştirmek: Akıllı Telefonlar, Sosyal Medya ve Görünüş Baskıları adını taşıyan rapor, İngiltere’de yaşayan 175 genç kadın üzerinde yapılan araştırmaya dayanıyor.

Sokağa çıkma yasağında yaşananlar, ‘vücut olumlama’ hakkındaki düşünceler ve Black Lives Matter hareketine destek verme şekli gibi bir dizi konunun incelendiği araştırma, genç insanların kitlesel medyayı ‘fazla beyaz’, ‘fazla heteroseksüel’ ve çok dar güzellik tanımlarına fazla odaklı şekilde görerek sürekli bir öfke içinde olduğunu belgeliyor.

Rapor, görünüş ölçütlerinin nasıl daraldığı ve akıllı telefonların sunduğu kolaylıkların, Facetune gibi düzenleme ve filtreleme uygulamalarıyla beraber genç insanların akranları tarafından sürekli adli inceleme altındaymış gibi hissettiği bir topluma nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin belirli konuları ortaya atıyor.