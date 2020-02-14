Kadınların asla yememesi gereken 6 yiyecek

Bazı yiyeceklerin vücut sağlığına iyi gelmediği bir gerçek. Ancak söz konusu kadın sağlığı olunca, özellikle 3 yiyecek sağlığa daha kötü etki ediyor. Kalp hastalığı kadınların bir numaralı katili. Sadece 2013 yılında 289 binden fazla kadın kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kalbinize ve kemiklerinize kötü etki eden bu yiyeceklerden kaçınarak sağlıklı bir hayat sürmeniz mümkün.

1-Donmuş kurabiye

Kalp hastalığı için en büyük suçlu sadece şeker değil, aynı zamanda trans yağ. Amerika Sağlık Bakanlığı, işlenmiş gıdalardaki trans yağları yasaklamasına rağmen, hala birçok paketlenmiş gıdada bulunuyor. Tereyağlı bisküviler mesela. Etiketinde trans yağ 0 olarak gösterilse de, soya fasulyesi yağı ile yapılıyor, bu da bisküvilerde tehlikeli yağın eser miktarda olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle dondurulmuş hamur ürünlerini az miktarda yemeye çalışın.

2-Kahve kreması

Başka bir sinsi trans yağ kaynağı da trans yağ içeren yağlarla yapılan ve süt ürünü olmayan kahve kreması. Kahve kremasının içeriğinde şunlar var: mısır şurubu, soya fasulyesi, kısmen pamuk tohumu. Bu tür işlenmiş yağlar eser miktarda olsa da kalbiniz için zararlı olabilir. Süt ürünü olmayan bir şey arıyorsanız, badem sütü veya hindistan cevizi sütünü deneyebilirsiniz.

3- Margarin

Margarin gibi tereyağı alternatifleri genellikle trans yağ kaynaklarından yapılıyor. Margarin, sadece kalp hastalığına neden olmuyor aynı zamanda cildin hızla yaşlanmasına da neden oluyor. Trans yağlar, cildi ultraviyole radyasyona karşı daha savunmasız hale getiriyor. Cilt erken yaşlanıyor ve derin kırışıklıklar ortaya çıkıyor.

4-Büyük boy kahve

Kahve genel olarak sağlıklıdır. Araştırmalar, uzun yaşama, kaygıyı azaltmaya faydalı olduğunu söylüyor. Bir yetişkin, günde 400 miligram kafein tüketebilir. Bu da 4 fincan kahve demek.Ancak fazla kahve içmek, zamanla osteoporoza yol açabilecek kalsiyum miktarının azalmasına neden olur.

5-Yağsız süt

Süt, D vitamininin ana kaynağı. D vitamini, kilo kaybını artırmaya, depresyonla savaşmaya ve kemiklerin osteoporoz gelişmesini önlemeye yardımcı olabilir. Ancak D, yağda çözünen bir vitamin, yani emilmesi için biraz yağa ihtiyacı var. Yağsız süt, D vitamininin emilimini azaltır.

6-Konserve sebzeler

Konserve sebzeler, akşam yemeğini pratik hale getirebilir. Birçok sebze konservesi, çeşitli yiyecek ve içecek kaplarında kullanılan endüstriyel bir kimyasal olan bisfenol A veya BPA içerir. BPA'nın beyindeki hücre fonksiyonunu etkileyebileceğini ve merkezi sinir sistemi gelişimini etkileyebileceği araştırmalar sonucu bulundu.



