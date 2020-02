Kadınların asla yememesi gereken 7 gıda

Uzmanlara göre bazı yiyecekler doğurganlığı etkileyebilir, kilo almanıza neden olabilir. Ayrıca kalp hastalığı riskine karşı da bazı yiyeceklerin asla tabağınızda olmaması gerek. Bu yiyecekler en sağlıksız, kaçınmak isteyeceğiniz, hatta kadınlar için en kötü yiyecekler.

Gebe kalmaya çalışıyorsanız...

İster 5 ay, ister 5 yıl içinde bir bebek planlıyorsanız, bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun.

1. Alkol

Hamilelik sırasında alkol almanın yasak olduğunu biliyorsunuz. Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, günde en az bir kadeh alkollü içecek içen kadınlar, içmeyenlere göre yüzde 50 daha fazla infertilite riski altında.

2. Kırmızı et

Kırmızı et düzenli beslenmenizin bir parçasıysa, hamile kalma ihtimaliniz üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar, hayvansal protein alan kadınların infertil olma ihtimalinin yüzde 39 arttığını olduğunu buldu. Aynı araştırmacılar, yüksek miktarda bitki bazlı protein tüketenlerin hamile kalmaya çalışırken problemlerle karşılaşma olasılığının daha düşük olduğunu kanıtladı.

3. Kılıçbalığı

FDA'ya göre kılıçbalığı, hamile kalmaya çalışan, hamile olan veya emzirenlerin uzak durması gereken bir balık. Çünkü cıva seviyesi yüksek. Cıva almak bebeğinizin büyüyen beyin ve sinir sistemini bozabilir. Yayın balığı, pisi balığı, somon ve tilapia gibi daha güvenli balıkları tercih edin ve haftada 2-3 kez tüketin.

4. Yağsız yoğurt

Yağsız yoğurt, özellikle de aromalı yoğurtlar, kan şekerinizi ve insülin seviyenizi arttıran şeker bombaları. Ayrıca hamile kalma ihtimalinizi de etkileyebilir. Human Reproduction dergisinde yayınlanan bir araştırmada, az miktarda süt ürünleri tüketen kadınların, az yağlı süt ürünleri tüketen veya az tüketen kadınlara kıyasla yüzde 85 daha yüksek bir yumurtlama sorunu riski altında olduğu bulundu. Tam yağlı sade yoğurdunu alıp taze meyve veya fındık gibi kendi soslarını eklemeniz daha iyi bir seçenek olabilir.

Kilo vermeye çalışıyorsanız...

Kilo vermek, metabolik bozukluklarla uğraşan ve hormonal sorun yaşayan kadınlar için zor. Bu yüzden kadınlara özgü hastalıkların tedavisinde beslenme faktörünü de gözden kaçırmamak gerek.

5. Beyaz ekmek

Beyaz ekmek rafine karbonhidrattır ve vücudunuz rafine karbonhidratları şeker olarak işler. Rafine karbonhidratlar neredeyse tüm liflerinden arındırılmıştır, bu da kan şekerinizin yükselmesine neden olur. Özellikle polikistik over sendromu veya PCOS'u olan 5 milyon kadından biri için, beyaz ekmek sorunlu bir seçim.

PCOS'lu kadınların insülin direnci olma olasılığı var. Bu da yüksek kan şekeri ve kilo alımına yol açar. Harvard Halk Sağlığı Okulu'na göre, kadınların kan şekeri artışı yumurtlamayı engelleyebilir. PCOS ve insülin direnci olan kadınlar, rafine karbonhidrat alımını sınırlamalı. Yine de ekmek yemek istiyorsanız bunu yüzde 100 tam tahıllı bir ekmekle yapın ve bir proteinle eşleştirin. Protein ile birleştirilen ekmek, lif, kan şekeri ve insülin seviyelerini stabilize etmeye yardımcı olur.

6. Diyet soda

Diyet sodaların kalorileri azalttığı ve kilo vermeyi kolaylaştırdığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Diyet sodalar şekersiz ama kimyasallar ve korkutucu katkılarla dolu. Journal of American Geriatrics Society'de yayınlanan bir çalışmada, düzenli diyet soda içen kişilerin, içmeyenlere kıyasla göbek yağ miktarının yaklaşık 3 kat fazla olduğu bulundu.

7. Meyve suyu

Üzerinde 'doğal' yazan meyve sularının sağlıklı olduğunu sanmayın. Taze sıkılmış portakal veya greyfurt suyu, C vitamini gibi önemli vitaminler ve minerallerle dolu ama şeker açısından pek de öyle değil. Kalp hastalıkları kadınların bir numaralı katili olduğundan (her dört kadından biri ilgili komplikasyonlardan hayatını kaybediyor) bu tür yoğun şeker içeren içeceklerden kaçınılmalı. Nano Health Associates’te klinik kardiyolog Adam Splaver, "Şekere karşı şavaş açıyorum” diyor ve ekliyor: "Glikoz, fruktoz veya herhangi bir şekere sahip olan her şey, iltihaplanmayı arttırdığı ve iltihaplanma da kardiyovasküler hastalığı başlattığı için kalbinize iyi gelmez."

Sıvı şekerin vücut için daha da kötü olduğunu söyleyen Dr. Splaver, “Meyve suları kan şekerinizi daha hızlı yükseltir ve kilo almanıza yardımcı olacak bir insülin artışını teşvik eder. Kan şekerinizi düzenlemenize yardımcı olacak önemli lifler içeren meyveyi yemeyi tercih edin” diyor.