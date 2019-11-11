Kadınların cinsellik konusunda en çok merak ettiği 5 şey

Kadınların seks isteği daha mı az?

Aslında beyinde cinsel isteği yöneten nörokimyasal maddeler, sinir sistemindeki çeşitli kimyasallar, hormonlar ve maddeler kadın ve erkekte aynı görevlerde çalışır. Hatta hem kadında hem de erkekte östrojen ve testosteron hormonları bulunur. Ancak erkeklerde cinsel isteğin ana tetikleyicisi olan testosteron hormonu daha anne karnında göreve başlar ve cinselliği yöneten beyin yapısını genişletir. Tam tersine kadınlık hormonu östrojen beynin duygusallık ve iletişim bölümlerinde büyümeye yol açar. Tabii bu kadınların cinsel isteği daha azdır anlamına gelmiyor. Sadece kadın cinsel isteği biyoloji kadar duygusal ve psikolojik faktörlerden de yoğun olarak etkilenir diyebiliriz.

Hormon seviyesi, altta yatan hastalıklar, kullanılan ilaçlar kadar duygusal durum, stres, ilişki kalitesi, ailesel sorunlar, endişe durumları, ruh hali kadınlarda cinsel isteği yönetir. Örneğin geçmiş yaşamında seksten zevk almış, eşiyle iyi bir cinsel iletişim kurmuş, cinsel sorunlarını paylaşmış bir kadın menopoz sürecinde de istekli kalabilir. Tam tersine vücudunda tüm hormon dengesi gayet iyi çalışan bir genç kadın isteksizlik yaşayabilir. Cinsel isteksizlik en sık görülen kadın cinsel sorunudur ve çoğu zaman birden fazla nedene bağlı gelişir. Kadınların seks isteği daha azdır deyip sorununuzu geçiştirmeyin, mutlaka bir yardım alın.

Kadın orgazmı daha mı zor?

Genel hatlarıyla bakıldığında kadın orgazm fonksiyonlarının erkeğe göre daha karmaşık yapıda olduğunu görebiliriz. Hatta bir erkek bir dakikada orgazma ulaşıyorsa kadınlarda bu süre neredeyse 10 dakikaya kadar uzayabiliyor. Burada hormonlar, cinsel anatomi, cinsel damarlar, cinsel sinirler, pelvik bölge kas yapısı önemli. Günümüzde orgazm olamayan bir kadında bu biyolojik faktörleri inceleyebiliyoruz. Ancak birçok kadın iyi bir uyarılma yaşamadığı için de orgazm olamıyor.

Orgazm için iyi bir ön hazırlık süreci, doğru cinsel noktalara uyarı verilmesi, cinsel bölge yapılarının iyi çalışması gerekiyor. Cinsel birleşme öncesinde ve sırasında değişik cinsel uyarılarla orgazmı teşvik etmek gerekebiliyor. Eğer bu uyarı fazı atlanırsa orgazm gecikiyor veya oluşmuyor. Bazen eşinde sertleşme sorunu olan çiftlerde sertleşme kaybı olmaması için hazırlık fazı atlanıyor. Veya eşinde erken boşalma olan kadınlarda orgazm için gereken süre kalmayabiliyor. Bu faktörlerin ve çiftin birlikte değerlendirilip bir çözüm süreci yaratılması gerekiyor.

Kadın cinsel sorunları psikolojik mi?

Uzun yıllar cinsel sorunların hep psikolojik olduğuna inanıldı. Ancak çalışmalar gösteriyor ki birçok cinsel sorun bu oran erkeklerde yüzde 70’lere kadar çıkıyor organik nedenlerle oluşuyor. Hatta cinsel problemler aslında kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülüyor. 27 ülkede yaklaşık 12 bin kadını takip eden uluslararası bir çalışmaya göre kadınların neredeyse yüzde 70’inin cinsel tatminsizlikten yakınıyor! Pek çok hastalık (diyabet, kalp, tiroit, fibromyalji, jinekolojik sorunlar, ürolojik problemler), bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar (hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu, depresyon tedavisinde kullanılanlar gibi), cinsel bölgede anatomik, damarsal, sinirsel sorunlar, hormon dengesizlikleri kadınlarda da cinsel sorunlara yol açabiliyor. Eğer cinsel sorunlarınız 2-3 aşkın süredir devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurun.

Erotik yayınlar faydalı mı?

Kadınlarda cinsel isteksizlik, uyarılma problemleri, orgazm olamama, cinsel ağrı ve vajinismus gibi cinsel problemleri sıklıkla görüyoruz. Ancak cinsellik çok tabu ve konuşulması güç bir konu olduğundan kadınlarda cinsel sorunların bu kadar sık görüldüğü bilinmiyor. Üstelik utanma hissiyle, cinsel sorunların gerçek bir problem olup olmadığının ve hangi hekime başvurulacağının bilinmemesi nedeniyle 10 kişiden sadece biri doktora başvuruyor. Bu nedenle cinsel sorunlar giderek büyüyor. Kadının kendine güvenini azaltıyor, mutsuzluk, depresyon, endişe problemlerine yol açıyor. Evlilik ve ilişkisini etkiler noktaya geliyor. Böyle bir tabloda kadınların cinsel bilgi ve meraklarını arttıracak yayınların faydalı olduğuna inanıyorum. Uzun yıllardır yurtdışında erotik içerikli kitap, broşür, eğitim materyalleri biblioterapi adı altında erkek ve kadınlarda cinsel tedavilere destek amacı ile kullanııyor. Ancak bu tür roman ve yayınların içeriğini tamamen doğru ve bilimsel olarak değil, bir hikaye niteliğinde değerlendirin.

Cinsel motivasyonu arttıracak bir destek olarak bakın. Bazı yayınlar aşırı yüksek beklentiler yaratarak kişileri kendi ilişkilerinde mutsuzluğa da sürükleyebiliyor. Var olan cinsel sorunların çözümünü de kitaplardan beklemek doğru değil! Bu tür cinsel motivasyonu destekleyen yayınlar ancak bir yandan da cinsel sorunlar tedavi ediliyorsa faydalı olur.

Pembe haplar ne zaman gelecek?

Açıkçası biz de bu konudaki gelişmeleri heyecan ve ümitle bekliyoruz. Sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi erkek cinsel sorunlarında kullanabileceğimiz onlarca tedavi seçeneği var. Bunlar erkek cinsel sorunlarını yüzde 100 başarıyla çözümlüyor. Ancak kadın cinsel sorunları çoğu zaman birden fazla ve aynı anda görülüyor. Üstelik kadınlarda cinselliğe bakış açısı, duygu ve düşünceler, seks hayatında ve ilişkideki mutluluk seviyesi gibi faktörler en az hormonlar ve damarlar kadar etkili olduğundan şu ana kadar mucize bir hap yaratılamadı. Ancak günümüzde değişik cinsel sorunları bazı sistemik ve lokal ilaç tedavileri, antioksidanlar ve besin destekleri, özel kas çalışmaları, cinsel rutin değişimleri ve cinsel ödevler ile tedavi edebiliyoruz.





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