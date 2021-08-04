Kadınların kavgasını ayırmak yerine yerdeki kadına yumruk attı
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde iki kadının kavga ettiği olaya dahil olan bir kişi kavgayı ayırmak yerine yerdeki kadını yumrukladı.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 09:34 Son Güncelleme:
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Olay, İstiklal Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınların kavgasını yanındaki erkekler de ayıramadı.
Bu sırada bir kişi kadınlardan birini art arda yumrukladı. Araya girenlerin yardımıyla kadına yumruk atan erkek olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.
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