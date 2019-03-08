Kadınların tercihi sağlık ve BES

Kadınlarda sigorta sahipliği çok düşük ancak başta konut ve sağlık olmak üzere sigorta yapılmasına vesile oluyorlar. Sigorta pazarına yönelik yapılan son araştırmalar sigorta sahiplerinin yüzde 70’e yakının erkeklerde oluştuğunu gösteriyor. Hemen hemen tüm sigorta türlerinde erkeklerin sahiplik payı kadınlara kıyasla daha yüksek. Araştırmalar, sigorta poliçesi satın alınmasında kadınların rolünün sigorta yaptırmaktan çok yaptırılmasını istediklerini ortaya koyuyor. Özellikle evli çiftlerde kadınların; konut, deprem sigortası, kasko ve sağlık sigortası alınmasında etkin rol oynadığı gözüküyor. Konu tasarruf ve bireysel emeklilik sistemi olunca hem çalışan hem de ev kadınlar BES aracılığı ile tasarruf ediyor. Emeklilik şirketlerinin ev kadınlarına yönelik yaptıkları kampanyalar da bu konuda etkin rol oynuyor.

ÜCRETSİZ MAMOGRAFİ

Dünya Kadınlar günü nedeniyle sigortacılar da kadınlara yönelik özel ürünlerini vitrine çıkardı. Sigortada kadınlara yönelik ürünlerden iki tanesi dikkat çekiyor. Biri, tasarruf ve bununla bağlantılı hayat sigortaları; diğeri ise, sağlık sigortaları. Sağlık sigortalarında ise en dikkat çekici olanları doğum paketleri ile kanser gibi riskli hastalıklar. Riskli hastalıklar konusunda başı jinekolojik kanser türleri ve meme kanseri çekiyor. Sigortacılar çıkardıkları sigorta paketleri ile tehlikeli hastalıkların teşhisi sonrası tedavi ve tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan maddi desteği kadınlara sunuyor.

Böylece, alınan toplu para ile hem tedavi masrafları hem de diğer giderler karşılanıyor. Sigorta, bir anlamda finansal destek sağlıyor. Sigorta şirketlerinin bu ürünler ile sundukları hizmetin başında da ücretsiz mamografi hizmeti geliyor ki, şirketler 40 yaş üstü kadın sigortalılarına yılda bir kez ücretsiz mamografi hizmeti almalarını sağlıyor. Hatta kimi şirketler kadın sağlık sigortası müşterilerine ulaşarak mamogram kontrollerini kullanmaları konusunda teşvik ediyor.

KADIN GİRİŞİMCİYE ÖZEL ÜRÜN

Emeklilik şirketleri ise özellikle ev hanımlarına yönelik sundukları emeklilik planları ile kadınlara ulaşmaya çalışıyor. Bu kapsamda da şirketler hem sosyal güvencesi olan hem de olmayan kadınların kendilerini güvende hissetmeleri ise emeklilik planları hazırlıyor, emeklilik için önerilerde bulunuyor.

Kadın girişimciler de sigortacıların odağında. Şirketlerin KOBİ segmentindeki kadın girişimcilere özel sigorta paketleri bulunuyor ve bu paketler geniş yelpazede teminatlar sunuyor. Bu sayede girişimci kadınlar işyerlerini tek bir poliçe ile teminat altına alırken, verilen asistans hizmetleri ile bireysel ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

1.8 MİLYON KADIN TASARRUF EDİYOR

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) kadınların ağırlığı diğer sigorta ürünlerine göre daha fazla. Gönüllü BES’teki katılımcıların yüzde 41’e yakını kadınlardan oluşuyor. Aynı şekilde emeklilik fonlarının büyüklüğünde kadınların oranı yüzde 44’e yakın. 2017’de başlayan ve 45 yaş altı tüm çalışanları ilgilendiren otomatik BES’te ise bugüne kadar sisteme 5 milyon 378 bin kadın çalışan girdi. Bunların 1.2 milyonu kamuda çalışan kadınlardan, 4.1 milyonu da özel sektörde çalışan kadınlardan oluştu. Bugün ise 1.8 milyon kadın otomatik BES’te tasarruf ediyor. Bunların da 558 binden fazlası kamu çalışanı, 1.2 milyondan fazlası da özel sektör çalışanı. Bugün için kamudan otomatik BES’e giren kadınların yüzde 44.8’i, özel sektörden girenlerin ise yüzde 31.8’i sistemde kalıp, BES sayesinde tasarrufa devam ediyor. (Hürriyet)