Kadınların yol kavgasında yumruklar konuştu ABD’de kadın sürücülerin yol tartışması sonrası, aralarında yaşlıların da bulunduğu kadın sürücü ve yolcular araçlardan inip yol ortasında yumruklu kavgaya tutuştu. O anları ise başka bir araçta bulunan bir kişi görüntülendi.