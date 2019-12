Dünya Ekonomik Forumu'nun ( The WEF) her yıl yayınladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi yayınlandı. Endekste 153 ülkede kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği, işgücüne katılım, aynı işte eşit ücrette çalışma, eğitim olanaklarına erişim, siyasi yaşamda temsil ve sağlık kriterleri değerlendirildi. The WEF'e göre kadınlar ve erkekler arasındaki ekonomik farkın kapanması yaklaşık 257 seneyi bulacak. "Hiçbirimiz, hayatlarımız boyunca cinsiyet eşiliğini göremeyeceğiz. Hatta çocuklarımız çoğu da görecek gibi görünmüyor" diyen The WEF'in 2018 raporunda bu tahmin, 202 seneydi. The WEF, geçtiğimiz yıl; kadınların bilim, teknoloji, mühendislik gibi alanlara girmek için teşvik edilmedikleri sürece bu cinsiyet farkının daha da büyüyeceği konusunda uyarmıştı.

Türkiye 130'uncu sırada

2006'dan beri yayımlanan Endekste Türkiye; kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136., işgücüne katılımda 135., aynı işe eşit ücrette 106., eğitim olanaklarına erişimde 13., sağlıkta 64. ve siyasi yaşamda temsilde 109. sırada yer aldı.Bölgesel sıralamada ise Türkiye; Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 19 ülke arasında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Tunus'un ardından 5. sırada yer alıyor. İzlanda ise cinsiyet eşitsizliğinin en az görüldüğü ülke olarak bu yıl da birinci sırada.

Endekste ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

İzlanda

Norveç

Finlandiya

İsveç

Nikaragua

Yeni Zelanda

İrlanda

İspanya

Ruanda

Almanya

Endekste cinsiyet eşitsizliğinin en fazla olduğu 10 ülke ise şöyle:

Umman

Lübnan

Suudi Arabistan

Çad

İran

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Suriye

Pakistan

Irak

Yemen

