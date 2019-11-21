Kadir Doğulu 18 yaşındaki halini paylaştı, takipçileri inanamadı

İlk kez çıktığı tiyatro sahnesiyle heyecanlı ve yoğun günler geçiren Kadir Doğulu Instagram hesabından bir fotoğraf karesi paylaştı.

"Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum @nevraceviksoy kadrajından. Mekan sevgili Nevra’nın Cafe’si. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu!" notunu paylaştı.

Takipçileri, fotoğraftaki kişinin Kadir Doğulu olduğuna inanamadı.

İşte gelen yorumlar:

- Aaaa sanki başka biri.

- Resmen evrim geçirmişsiniz.

- Ama inanılır gibi değil.

- Yaaa inanamıyorum sen misin gerçekten.

- Aaaa Kadir bu çocuk azıcık seni andiriyooo. Ammaa sen sen değilsin.

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