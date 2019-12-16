Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'e hasret kalmış Yeni bir dizi ile ekranlara gelecek olan Neslihan Atagül yoğunluktan dolayı eşi Kadir Doğulu ile pek görüşemiyor olacak ki, Doğulu eşine hasret kalmış ve bu duygularını Instagram hesabından kelimelere dökmüş. Son derece vahim durumda olduğu anlaşılan oyuncu "Yine hasret kaldım" demiş.