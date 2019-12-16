Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'e hasret kalmış
Yeni bir dizi ile ekranlara gelecek olan Neslihan Atagül yoğunluktan dolayı eşi Kadir Doğulu ile pek görüşemiyor olacak ki, Doğulu eşine hasret kalmış ve bu duygularını Instagram hesabından kelimelere dökmüş. Son derece vahim durumda olduğu anlaşılan oyuncu "Yine hasret kaldım" demiş.
Star TV'de yayınlanacak “Sefirin Kızı" adlı dizide Engin Akyürek ile başrolü paylaşan Neslihan Atagül dizide "Nare" karakterine hayat verecek.
Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
Kadir Doğulu: Yine hasret kaldım
Kadir Doğulu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum." notunu düştü.
Ünlü oyuncu dizi çekimlerinden eşi Neslihan Atagül'ü dizi çekimlerinden dolayı fazla görememekten şikayetçi gibi.