Kadir Doğulu: Eşim de bu hayatı sevdi

Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül yaz tatillerinde 5 yıldızlı otellerde kalmaktan vazgeçmiş, 2016’da karavan alarak yollara düşmüştü. 150 bin TL’lik karavanlarının iç dizaynı için de 300 bin TL harcadılar. Bu sayede İsviçre’ye kadar giden çift istedikleri yerlerde kamp kuruyor.

'Neslihan da zamanla sevdi'

Camp&Caravan Fuarı’nda konuşan Kadir Doğulu “Neslihan da bu hayatı zamanla sevdi. Karavanımız bir ev konforunda. İstediğimiz kadar uzaklara gidebiliyoruz” dedi.



