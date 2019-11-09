Kadir Doğulu kendi reçetesini kendisi yazdı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Kadir Doğulu kendini yorgun hissediyor olacak ki, "Yoğun bir haftadan sonra dinlenmek için gerekli unsurlar; tepemde her daim yârim! Kollarımda sadık dostlar! Huzurlu bir hane!" notuyla yatağa uzanmış bir fotoğrafını paylaştı.

İlk kez tiyatro sahnesinde

İlk kez bir tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan Kadir Doğulu, Haldun Dormen ile Göksel Kortay’ın yazdığı, Hakan Eratik, Yeliz Şar, Oliver Spence ve Çiğdem Batur’un yer aldığı ‘Amiral Battı Kaçıyorusss’un başrolünde.

#olayıngeçmişi

Amiralin (Kemal Ertürk) müstakbel damadı ‘Caner’i canlandıran Kadir Doğulu geçtiğimiz gün prova sonrası şunları söylemişti:

“Er meydanı dedikleri bu yerin kuralları bambaşkaymış. Göksel Hoca sayesinde kendimi şanslı hissediyorum. Eşim (Neslihan Atagül) ile de evde çalışıyorum. Bana destek oluyor. Umarım başarırım.”

Neslihan Atagül eşine destek için geldi

Mecidiyeköy Profilo Kültür Merkezi’nde perde açan ‘Amiral Battı Kaçıyorusss’ oyununda Neslihan Atagül eşini yalnız bırakmadı.

Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı ‘Seferin Kızı’ adlı dizinin çekimleri nedeniyle Adana’da olan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’yu izlemek için setten izin alıp İstanbul’a gelmişti.





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