Kadir Doğulu romantizmin dibine vurdu

Ünlüler dünyasının en yakışan çiftleri arasında yer alan 26 yaşındaki Neslihan Atagül ile 36 yaşıdaki Kadir Doğulu sessiz sedasız evliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyor.

İstanbul'u bile çatlattı

Kadir Doğulu bugün yaptığı paylaşımıyla değil düşmanları İstanbul'u bile çatlattı.

Fotoğrafının altına yazdığı "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" sözleriyle resmen romantizmin dibine vurdu.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti bebek mi bekliyor?

Bu haberi de okudular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti Giresun'da tatilde