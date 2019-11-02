Kadir Doğulu romantizmin dibine vurdu
Neslihan Atagül ile 2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu'dan aşk kokan bir paylaşım geldi
Ünlüler dünyasının en yakışan çiftleri arasında yer alan 26 yaşındaki Neslihan Atagül ile 36 yaşıdaki Kadir Doğulu sessiz sedasız evliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyor.
İstanbul'u bile çatlattı
Kadir Doğulu bugün yaptığı paylaşımıyla değil düşmanları İstanbul'u bile çatlattı.
Fotoğrafının altına yazdığı "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" sözleriyle resmen romantizmin dibine vurdu.
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