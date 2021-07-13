Magazin Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk canlı yayında merak edilenleri yanıtladı

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk canlı yayında merak edilenleri yanıtladı

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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk canlı yayında merak edilenleri yanıtladı

Kanal D’nin her pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen dizisi Aşkın Tarifi’nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, önceki gün YouTube canlı yayını yaptı. Ünlü oyuncuların canlı yayını büyük ilgi gördü.

13 Temmuz 2021, Salı 10:42 Son Güncelleme:
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Bol kahkahalı ve eğlenceli bir yayın ile hayranlarının sorularını cevaplayan ikili, “Partnerinizin ismini öğrenince kim olduğunu merak ettiniz mi?” sorusuna; isimlerin belli olmasıyla birbirlerini stalkladıklarını itiraf ettiler.

“DİZİNİN EN KOMİK OYUNCUSU CEM DAVRAN

Dizinin en komik oyuncusunun kesinlikle Cem Davran olduğunu söyleyen ikili, “Cem Davran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül bir araya geldiğinde sette kahkahalar havada uçuyor. Biz ekip olarak çekimlerin dışında da çok fazla eğleniyoruz” şeklinde konuştular.

Hayranlarından gelen yemek yapmayı seviyor musunuz sorularını da cevaplayan Kadir Doğulu; “Serra yemek yapmayı sevmiyor ama karakteri için o kadar güzel hazırlanmış ki güzel yemekler yapabiliyor. Eminim bu projeden sonra çok güzel yemekler yapacak” dedi.

“KADİR DOĞULU SETTE BİZE ÇOK GÜZEL YEMEKLER HAZIRLIYOR”

Kadir Doğulu’nun mutfakla arasının iyi olduğunu anlatan Arıtürk; “Kadir yeni denemeleri seviyor. Elindeki malzemelerle olabilecek en lezzetli ve orijinal yemekleri yapıyor. Sette de bize çok güzel yemekler hazırlıyor” şeklinde konuştu.

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