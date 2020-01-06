2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mutluluklarıyla örnek çift olarak gösteriliyor. Kadir Doğulu, Instagram hesabından Neslihan Atagül ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Aralık ayında dizi çekimlerinden dolayı eşi Neslihan Atagül'ü göremeyen Kadir Doğulu dizi setinde Atagül'ü ziyaret etmişti.

"Lakin yine hasret kaldım"

Kadir Doğulu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz... Çok iyi iş oldu biliyorum" notunu düşmüştü. Son olarak çekildiği fotoğrafı paylaşan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ü kalbine etiketledi.

2013 yılında Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaşan çiftin set arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönmüştü. Dizi setinde başlayan aşk 8 Temmuz’da nikah masasına taşınmıştı.