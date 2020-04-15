19 Nisan'da doğum günü olan Kadir Doğulu "Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum" diyerek destek çağrısında bulundu. İşte Kadir Doğulu'nun mesajı...

"Sevgili dostlar,

19 Nisan bildiğiniz gibi benim doğum günüm. Bu sene sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Onun yerine SosyalBen Vakfı için açtığım doğum günü kampanyama büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum.

Ümidim, toplanan bağışlarla taşımalı eğitimin uygulandığı köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak için düzenlenen resim, müzik, icat, kısa film, spor, oyun, fotoğrafçılık, dans, yaratıcı yazarlık gibi atölyelere katkı sağlamak. Haydi hep birlikte geleceğin oyuncuları, senaristleri, dansçıları, bilim insanlarına bir nebze de olsa destek olalım.

Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.

Karşılıksız sevginin hüküm süreceği günlerin hasreti ile"