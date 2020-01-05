2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti mutluluklarıyla örnek çift olarak gösterilmeye devam ediyor. Kadir Doğulu'nun Instagram hesabından Neslihan Atagül ile birlikte çekindiği fotoğrafı paylaştı. Ancak fotoğrafta öyle bir detay vardı ki takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Doğulu "Neslihan Atagül" ismini tam kalbine etiketlemiş.

Bu paylaşıma 200 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum geldi.

"Yine hasret kaldım"

Aralık ayında dizi çekimlerinden dolayı eşi Neslihan Atagül'ü göremeyen Kadir Doğulu dizi setinde Atagül'ü ziyaret etmişti. Kadir Doğulu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum." notunu düşmüştü.

Bu haberi de okudular Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'e hasret kalmış

Haberin fotoğrafları için tıklayın Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu fanlarından eğitime katkı



