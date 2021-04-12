Sözlükte “Kadir” kaza, şeref, azamet, takdir, hüküm ve güç yetirmek manalarına gelir. Kadir Gecesi ise azamet, şeref, hüküm, takdir gecesi anlamlarına gelmektedir. İslami bir terim olarak Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gün olan Ramazan ayının 27. Gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir Gecesinin faziletlerine dair özel bir sure de vardır. Allah Kuran’ı Kadir Gecesinde indirdiğini ve o gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu söylemiştir. Cebrail (as) ve diğer meleklerin o gece Allah’ın izin vermesi ile yeryüzüne bütün işler için indikleri bildirilir. Bu gece tan yeri ağarana kadar esenlik dolu bir gece olarak bildirilir.

Kuran-ı Kerim’de Allah’ın bildirdiğine göre bin aydan çok daha hayırlı olan bu mübarek gecenin önemi çok büyüktür. Peygamber Efendimiz Muhammed (sav) “Kadir Gecesini, kudsiyetine ve faziletine inanarak, yalnızca Allah’tan sevabını bekleyerek geceyi taat ve ibadet ile geçiren kişinin kul hakkı haricinde geçmişte günahları bağışlanır” buyurmuştur. Kadir Gecesinde yapılan dualar ve ibadetler çok kıymetlidir.

Kadir Gecesinde Resulallah (sav)’den rivayet edilen bazı dualar bulunmaktadır. Özellikle Kadir Gecesi iki rekat kılınacak olan Fatiha suresi sonrasında yedi defa İhlas suresi okunur. İkinci rekatta ise Fatiha’nın arkasından İhlas suresi okunur. Selam verdikten sonra Allah’ı tesbih eden, Allah’a hamd eden bir dua ile duasına başlar. Ardından salavat getirir ve Allah’tan ister. Belirli ve tek bir Kadir Gecesi duası bulunmaz.

Kadir Gecesi Duası nasıl yapılır?

Öncelikle Kadir Gecesi her Müslüman için fırsattır. Bu geceyi Kuran okuyarak, dua ederek, namaz kılarak, salavat getirerek, tövbe ederek, şükür ve hamd içinde olarak ve Allah’ı zikrederek geçirmelidir. Ne kadar çok faydalanabilirse bir Müslüman o kadar çabalamalıdır. Özellikle dua etmek çok büyük önem taşır. Kadir Gecesinde yapılan duaların kabul olması daha olasıdır. Kadir Gecesinde dua etmeden önce kişi abdest almalıdır. Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmalıdır. İki rekat namazın ilk rekatında Fatiha suresinin ardından yedi İhlas suresi, ikinci rekatında ise Fatiha suresinin sonrasında üç İhlas suresi okumalıdır. Selam verdikten sonra kıbleye dönüp ellerini açan kişi öncelikle Allah’a hamd etmelidir, Allah’ı tesbih etmelidir. Ardından kişi salavat getirmelidir. Salavattan sonra tövbe edilir ve ardından kişi Allah’tan hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı için istediklerini bildirir.

Kadir Gecesi Duasının fazileti

Kadir Gecesi Allah’ın Müslümanlara vermiş olduğu bir hediyedir ve çok kıymetli bir hediyedir.

Kadir Gecesinin önemine, kudsiyetine ve faziletine inanarak samimi şekilde dua edilmesi ev diğer ibadetlerin yapılması kul hakkı haricindeki tüm günahların affolunmasını sağlar.

Kişi Allah’ın kendisine verdiği Kadir Gecesi nimetinin kıymetini bilerek ve Allah’tan sevabını umarak dua ederse inşallah Allah duaları kabul eder.

Bir kişi Allah’tan geçmiş günahlarını affetmesini ve kendisinin adeta yeni doğmuş bir bebek gibi olmasını, hayatına yeniden doğmuş olarak devam etmesini istiyorsa Kadir Gecesini taatle geçirmelidir.

Kadir Gecesi Duasının yararları